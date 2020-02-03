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يوفنتوس يستهدف ضم بوجبا في الصيف المقبل

الإثنين 03/فبراير/2020 - 07:02 ص
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بول بوجبا
بول بوجبا
عبد القادر عرابي
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ذكرت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي يوفنتوس الإيطالي يستهدف ضم نجمه السابق ولاعب مانشستر يونايتد الحالي بول بوجبا، في فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.


وبحسب شبكة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، فإن مسئولي البيانكونيري يستهدفون إستعادة بوجبا في الصيف المقبل، كأحد أهم الصفقات المنتظرة في السيدة العجوز.


وأفادت الشبكة الإيطالية، أن يوفنتوس يستبعد فكرة ضم نجم بريشيا الإيطالي ومنتخب الآدزوري ساندرو تونالي، في ظل إحتياج اليوفي لنجوم أصحاب خبرة كبيرة، من أجل المنافسة الشرسة على الألقاب الأوروبية.


وقد ينتقل تونالي لمانشستر يونايتد لتعويض بوجبا في حالة مغادرته قلعة الأولد ترافورد، رغم قيام مانشستر يونايتد بالتوقيع مع نجم الوسط البرتغالي الدولي برونو فيرنانديز.


ودخل بوجبا في عدة أزمات مع إدارة الفريق الإنجليزي بصحبة وكيل أعماله مينو رايولا، بالإضافة لعدة إصابات تعرض لها اللاعب، قلصت من مشاركاته مع الفريق بالإضافة لفقدانه ثقة الجماهير.


وإرتبط بطل العالم عام 2018 بالإنضمام لريال مدريد، إلا أن تصريحات رايولا أشارت لإبتعاد الريال نسبياً عن الصفقة، حيث يركز النادي الملكي على نجم أياكس دوني فان دي بيك.


وإنضم بوجبا لمانشستر يونايتد في صيف عام 2016 مقابل ما يقارب 90 مليون جنيه إسترليني، بعد أن إلتحق بالسيدة العجوز من مانشستر يونايتد أيضاً في صفقة إنتقال حر.
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