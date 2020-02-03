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مفاجأة .. هاني رمزي يؤكد على طلب الأهلي بضمه للجهاز الفني

الإثنين 03/فبراير/2020 - 06:55 ص
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هاني رمزي
هاني رمزي
هيثم موسى
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قال هاني رمزي، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، إنه تحت أمر النادي الأهلي في أي وقت وبأي صفة في حالة طلب منه ذلك.

وكشف رمزي حقيقة طلب رينيه فايلر المدير الفني للأهليي ضمه للجهاز الفني للفريق الأحمر، خلال المرحلة المقبلة.
وأكد هاني رمزي خلال تصريحات إعلامية على طلب فايلر بتواجده معه في الجهاز الفني للأهلي، مشيرال إلى أن إدارة الأهلي لم تتحدث معه بعد.

واعترف رمزي بفشل تجربته مع منتخب مصر كمدرب عام وعدم تطبيق أفكاره، موضحا أنه يتمنى الحصول على فرصة لإثبات جدارته مع الفراعنة مستقبلاً.
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