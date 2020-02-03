Advertisements
Advertisements
Advertisements

جاريدو يكشف عن أزمة خطيرة داخل النجم الساحلي

الإثنين 03/فبراير/2020 - 06:37 ص
Advertisements
جاريدو
جاريدو
هيثم موسى
Advertisements
كشف خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني للنجم الساحلي عن استيائه الشديد عن وجود أزمة شديدة ينه وبين نادي إدارة النادي التونسي.

وأعرب جاريدو عن استيائه الشديد، بسبب تجاهل إدارة النادي له، مشيرا إلى صعوبة التواصل مع إدارة النادي.

وقال جاريدو خلال تصريحات إعلامية: "للأسف هناك ظروف صعبة في الفريق، وعدم تواصل مع إدارة النادي يسبب العديد داخل الفريق، بجانب أمور خفية لا أعلم حقيقتها".

 وأضاف "لا أعلم شيئا عن وضعية اللاعب وجدي كشريدة، هل سيرحل أم سيبقى، لا أعرف شيئا عن المنتدبين الجدد وليست لدي أي فكرة عنهم".

 وتابع "ليس هناك أي تواصل مع رئيس النادي، إذا كان لا يعجبه عملي فليأتي ونتحادث في الموضوع، لا يمكن أن تتواصل الوضعية على هذه الشاكلة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وليد سليمان وادي مصر مرتضى منصور محمود الخطيب محمد صلاح مباراة رياضة دوري مصري دوري ابطال افريقيا دوري دجلة جاريدو جارديو تصريحات جاريدو النصر المقاولون المصري الزمالك الرجاء البيضاوي

أخبار تهمك

الجملة التي منعت إلغاء مباراة الأهلي والهلال السوداني

منذ حوالي 20 ساعة

قرار عاجل من إدارة الأهلي ضد نادي الهلال السوداني

منذ يوم

عاجل.. كاميرات المرور تكشف سر مصرع الرئيس التنفيذي لـ"أوراسكوم"

منذ حوالي 5 ساعات

"كورونا يغزو الصين".. 350 حالة وفاة و2100 إصابة جديدة بإقليم هوبي

منذ حوالي 6 ساعات

أحمد موسى يكشف مكان هبوط الطائرة القادمة من مدينة ووهان الصينية

منذ حوالي 10 ساعة

إعلامي رياضي يكشف عن أول رد فعل من فايلر عقب قرار إكرامي

منذ حوالي 7 ساعات

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظه القاهره برقم الجلوس 2020 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي استعلم فورا عن نتيجة تالتة اعدادي Cairo results (لو لسة ماجبتهاش اضغط هنا)

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يكشف آخر تطورات إصابة نجمي الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر Manchester City LIVE رابط ماتش مان سيتي بدون تقطيع جودة متعددة

منذ حوالي 13 ساعة

تفاصيل جديدة تقلب الموازين في مقتل نجل الإعلامية مروة ميمي.. وتعلق: "قلبي انكسر"

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي يتحدث عن أمنية الخطيب التي لم تتحقق في مباراة الهلال

منذ حوالي 8 ساعات

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

الآن

عاجل.. شريف إكرامي يعلن رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

صدمة قوية لمدرب برشلونة بعد تفاصيل إصابة فيدال

منذ ساعتين

خاص| إكرامي يقترب من العودة إلى ناديه السابق

منذ حوالي 13 ساعة

نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 عبر البوابه الالكترونيه (بوابه التعليم الاساسى) موقع نتائج الطلاب | اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــاااااا واحصل على نتيجتك Cairo gov results

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

مدرب الأهلي السابق مديرا فنيا للنجم الساحلي

عاجل.. جاريدو يحل أزمة النجم الساحلي للثأر من الأهلي

النجم الساحلي يفجر مفاجأة للأهلي قبل موقعة رادس

النجم الساحلي يفجر مفاجأة للأهلي قبل موقعة الغد

موعد مباراة النجم الساحلي ضد الأهلي والقناة الناقلة وتشكيل الفريقين

تشكيل النجم الساحلي الرسمي أمام الأهلي.. بث مباشر مباراة الأهلي والنجم الساحلي بدون تقطيع

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:05 م

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 عبر البوابه الالكترونيه (بوابه التعليم الاساسى) موقع نتائج الطلاب | اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــاااااا واحصل على نتيجتك Cairo gov results

08:03 م

"كورونا يغزو الصين".. 350 حالة وفاة و2100 إصابة جديدة بإقليم هوبي

12:36 ص

عاجل.. كاميرات المرور تكشف سر مصرع الرئيس التنفيذي لـ"أوراسكوم"

02:23 ص

إعلامي رياضي يكشف عن أول رد فعل من فايلر عقب قرار إكرامي

11:49 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status