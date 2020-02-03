جاريدو يكشف عن أزمة خطيرة داخل النجم الساحلي

وأعرب جاريدو عن استيائه الشديد، بسبب تجاهل إدارة النادي له، مشيرا إلى صعوبة التواصل مع إدارة النادي.

وأعرب جاريدو عن استيائه الشديد، بسبب تجاهل إدارة النادي له، مشيرا إلى صعوبة التواصل مع إدارة النادي.

وقال جاريدو خلال تصريحات إعلامية: "للأسف هناك ظروف صعبة في الفريق، وعدم تواصل مع إدارة النادي يسبب العديد داخل الفريق، بجانب أمور خفية لا أعلم حقيقتها".





وأضاف "لا أعلم شيئا عن وضعية اللاعب وجدي كشريدة، هل سيرحل أم سيبقى، لا أعرف شيئا عن المنتدبين الجدد وليست لدي أي فكرة عنهم".



