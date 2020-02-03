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صدمة قوية لمدرب برشلونة بعد تفاصيل إصابة فيدال

الإثنين 03/فبراير/2020 - 04:59 ص
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فيدال
فيدال
علي ماهر حلمي
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تلقي كيكي سيتين المدير الفني لنادي برشلونة صدمة قوية بعد تأكيد غياب لاعبه الدولي التشيلي ارتورو فيدال لاعب وسط برشلونة عن مواجهة ليفانتي ضمن منافسات بطولة الدوري الاسباني الممتاز.

وأعلن نادي برشلونة الاسباني عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر بيانًا رسميًا حول إصابة النجم الدولي التشيلي أرتورو فيدال لاعب وسط الفريق الكتالوني بعد أن استبعد فيدال من قائمة الفريق التي واجهت نادي ليفانتي مساء الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من بطولة الدوري الاسباني الممتاز "ليجا" والتي جمعت بين الفريقين علي ملعب الكامب نو الدولي بمدينة برشلونة.

وجاء بيان نادي برشلونة الاسباني عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر حول إصابة النجم الدولي التشيلي كالتالي:" إصابة فيدال عبارة عن كدمة في الفخذ الأيسر، وعودته إلى الملاعب تعتمد على مدى سرعة تعافيه اللاعب قد غاب عن مران الفريق الأخير واكتفى فقط بالعمل في صالة الألعاب الرياضية.
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