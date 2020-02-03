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وزير قطاع الأعمال: السيسي يولي اهتماما كبيرا بتطوير قطاع الغزل والنسيج

الإثنين 03/فبراير/2020 - 04:51 ص
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هشام توفيق
هشام توفيق
أشرقت حفني
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قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن قطاع الغزل والنسيج من أهم القطاعات في الدولة المصرية نظرا لكونه قطاع له روافد متعلقة بالزراعة وتجارة الأقطان والصناعات كثيفة العمالة مثل الملابس الجاهزة والتصدير والمنسوجات.

وأضاف توفيق، خلال لقاء خاص، مع الإعلامية ريهام السهلي، ببرنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يولي اهتماما كبيرا بقطاع الغزل والنسيج وتطويره نظرا لكونه قطاع يعمل به العديد من الأشخاص.

وأوضح الوزير، أنه تم منذ يونيو 2019، البدء في تنفيذ خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج بعد العرض على الرئيس السيسي، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأشار، إلى أن قطاع الغزل والنسيج حصل على تمويلات بقيمة مليار ونصف جنيه وتمويل آخر 9.5 مليار جنيه بضمان وزارة المالية.
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الكلمات المفتاحية

هشام توفيق الغزل والنسيج السيسي

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