فريدة الشوباشي: الإخوان يختارون نماذج ضعيفة الوعي والإيمان لتدمير المجتمع



وأضافت الشوباشي، خلال استضافتتها مع الإعلامية ريهام السهلي، ببرنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الجماعة الإرهابية تستخدم حاجة الشباب المالية وضعف الإيمان والوعي لدى البعض لغسيل أفكارهم.



وأكدت، ضرورة محو الأمية لمواجهة الأفكار المغلوطة التي تبثها الجماعة الإرهابية بالمجتمع مستغلين في ذلك قلة وعي الشعب وأمية البعض.



وتابعت الشوباشي: عناصر جماعة الإخوان تختار نماذج ضعيفة الإدارك والثقافة والتعليم والإيمان ليستغلوهم في قتل الآخرين وتدمير المجتمع.



وتابعت: مصر مستهدفة من قبل عناصر جماعة الإخوان الإرهابية منذ أيام حسن البنا ويسعون لتفتيت الوطن العربي وأساس هذا المخطط هو تفتيت مصر.



قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن أسلوب جماعة الإخوان الإرهابية يعتمد على التضليل والغش والخداع وإنهم يستخدمون أي وسيلة مهما كانت للوصول لأهدافهم.