التشكيل المتوقع لمباراة أسوان والإسماعيلي في الدوري المصري

يلتقي فريق أسوان أمام نظيره الإسماعيلي، ظهر اليوم الأثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.



موعد مباراة أسوان والإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز





تقام مباراة أسوان والإسماعيلي في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة والنصف بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة أسوان والإسماعيلي في الدوري المصري





وتذاع مباراة أسوان والإسماعيلي، عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورت.



تشكيل أسوان المتوقع أمام الإسماعيلي

حراسة المرمى: مسعد عوض. خط الدفاع: حسن طارق، أحمد عامر، أحمد فتحى، الحسينى سمير. خط الوسط: إبراهيم القاضى، هيثم الفيل، عبد الله السنجهاوى، محمد إسماعيل. خط الهجوم: مصطفى دويدار، وكريم الطيب.

تشكيل الإسماعيلي المتوقع أمام أسوان حراسة المرمى: محمد فوزي. خط الدفاع: محمود البدري - محمد هاشم - باهر المحمدي - أسامة إبراهيم. خط الوسط: همام طارق - محمود دونجا - محمد صادق - عبدالرحمن مجدي. خط الهجوم: محمد الشامي - فخرالدين بن يوسف.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري المصري الممتاز

