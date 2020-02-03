Advertisements
Advertisements
Advertisements

باحث بشؤون الإسلام السياسي يكشف خطورة تنظيم الأخوات بالجماعة الإرهابية

الإثنين 03/فبراير/2020 - 07:03 ص
Advertisements
إبراهيم ربيع
إبراهيم ربيع
أشرقت حفني
Advertisements
كشف إبراهيم ربيع، الباحث في شؤون الإسلام السياسي، عن خطورة تنظيم الإخوات بجماعة الإخوان الإرهابية نظرا لأهميته الاستراتيجية بالجماعة، مشيرًا إلى أن المرأة هي الشبكة الاجتماعية لدى جماعة الإخوان.

وأضاف ربيع، خلال استضافته مع الإعلامية أماني الخياط، ببرنامج "الكبسولة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن عناصر الجماعة الإرهابية يعلمون مدى أهمية دور المرأة في المجتمع المصري باعتبارها مركز الشبكة الاجتماعية والقادرة على تنفيذ خطط وأهداف الجماعة.

وأوضح، أن المرأة لها أدوار محددة حسبما تحدده الجماعة لأنها قادرة على التأثير على الآخرين وفقما ما تريد الجماعة فإذا كانت أم فإنها تؤثر على ابنها وإذا كانت زوجة تؤثر على زوجها وهذا ما يريده التنظيم.

وتابع ربيع: السيدات أكثر ميولة لقبول الأفكار العنيفة والمتطرفة ويمكن توظيف ذلك من خلال الاستقطاب وجمع التبرعات ونقل السلاح لعناصر الجماعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

تنظيم الاخوات إبراهيم ربيع

أخبار تهمك

عاجل.. كاميرات المرور تكشف سر مصرع الرئيس التنفيذي لـ"أوراسكوم"

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من إدارة الأهلي ضد نادي الهلال السوداني

منذ يوم

"كورونا يغزو الصين".. 350 حالة وفاة و2100 إصابة جديدة بإقليم هوبي

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يكشف آخر تطورات إصابة نجمي الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل جديدة تقلب الموازين في مقتل نجل الإعلامية مروة ميمي.. وتعلق: "قلبي انكسر"

منذ حوالي 6 ساعات

خاص| إكرامي يقترب من العودة إلى ناديه السابق

منذ حوالي 13 ساعة

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظه القاهره برقم الجلوس 2020 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي استعلم فورا عن نتيجة تالتة اعدادي Cairo results (لو لسة ماجبتهاش اضغط هنا)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. شريف إكرامي يعلن رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

صدمة قوية لمدرب برشلونة بعد تفاصيل إصابة فيدال

منذ ساعتين و 11 دقيقة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر Manchester City LIVE رابط ماتش مان سيتي بدون تقطيع جودة متعددة

منذ حوالي 13 ساعة

إعلامي رياضي يكشف عن أول رد فعل من فايلر عقب قرار إكرامي

منذ حوالي 7 ساعات

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

الآن

الجملة التي منعت إلغاء مباراة الأهلي والهلال السوداني

منذ حوالي 20 ساعة

نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 عبر البوابه الالكترونيه (بوابه التعليم الاساسى) موقع نتائج الطلاب | اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــاااااا واحصل على نتيجتك Cairo gov results

منذ حوالي 11 ساعة

أحمد موسى يكشف مكان هبوط الطائرة القادمة من مدينة ووهان الصينية

منذ حوالي 10 ساعة

نجم الأهلي يتحدث عن أمنية الخطيب التي لم تتحقق في مباراة الهلال

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:05 م

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 عبر البوابه الالكترونيه (بوابه التعليم الاساسى) موقع نتائج الطلاب | اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــاااااا واحصل على نتيجتك Cairo gov results

08:03 م

"كورونا يغزو الصين".. 350 حالة وفاة و2100 إصابة جديدة بإقليم هوبي

12:36 ص

عاجل.. كاميرات المرور تكشف سر مصرع الرئيس التنفيذي لـ"أوراسكوم"

02:23 ص

إعلامي رياضي يكشف عن أول رد فعل من فايلر عقب قرار إكرامي

11:49 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status