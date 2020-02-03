باحث بشؤون الإسلام السياسي يكشف خطورة تنظيم الأخوات بالجماعة الإرهابية



وأوضح، أن المرأة لها أدوار محددة حسبما تحدده الجماعة لأنها قادرة على التأثير على الآخرين وفقما ما تريد الجماعة فإذا كانت أم فإنها تؤثر على ابنها وإذا كانت زوجة تؤثر على زوجها وهذا ما يريده التنظيم.



وتابع ربيع: السيدات أكثر ميولة لقبول الأفكار العنيفة والمتطرفة ويمكن توظيف ذلك من خلال الاستقطاب وجمع التبرعات ونقل السلاح لعناصر الجماعة.

وأضاف ربيع، خلال استضافته مع الإعلامية أماني الخياط، ببرنامج "الكبسولة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن عناصر الجماعة الإرهابية يعلمون مدى أهمية دور المرأة في المجتمع المصري باعتبارها مركز الشبكة الاجتماعية والقادرة على تنفيذ خطط وأهداف الجماعة.