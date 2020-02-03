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أنسو فاتي يدخل تاريخ الليجا من أوسع الأبواب بعد ثنائية ليفانتي

الإثنين 03/فبراير/2020 - 03:43 ص
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أنسو فاتي
أنسو فاتي
علي خلاف
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تغلب فريق برشلونة على ضيفه ليفانتي بثنائية المهاجم الشاب أنسو فاتي في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب كامب نو ضمن إطار منافسات الجولة 22 من مسابقة الدوري الإسباني.

مباراة برشلونة ضد ليفانتي
وسجل أسنو فاتي ثنائية فوز برشلونة ضد ليفانتي في الدقيقتين 29 و31 بفضل تمريرات البرغوت الأرجنتيني ليونيل ميسي الحاسمة ليرتفع رصيد البارسا إلى 46 نقطة في المركز الثاني خلف المتصدر ريال مدريد الذي يحتل مقدمة الدوري الاسباني لكرة القدم برصيد 49 نقطة.

فاتي يدخل تاريخ الليجا الإسبانية
وفي سياق متصل ذكر الحساب الرسمى للدوري الإسباني، عبر موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، أن المهاجم الشاب أنسو فاتى رجل مباراة برشلونة ضد ليفانتي أصبح أصغر لاعب يسجل ثنائية فى الليجا الإسبانية بالقرن الحالى عم عمر 17 عاما و 94 يوما، متخطيا لاعب مالاجا خوانمى خيمينيز الذي سجل بعمر 17 عاما و 115 يوما.

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