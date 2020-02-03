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وصول الطلاب المصريين الدارسين بمدينة ووهان الصينية إلى مطار القاهرة

الإثنين 03/فبراير/2020 - 03:17 ص
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بوابة الفجر
منى صموئيل
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وصل قبل قليل الطلاب المصريين الدارسين بمدينة ووهان الصينية، إلى مطار القاهرة الدولي فرارا من العدوى بفيروس كورونل القاتل، وإقامتهم داخل منطقة العزل الصحي لمدة 14 يوما.

وكانت طائرة خاصة تسع 297 راكبًا، أقلعت الأحد، من مطار القاهرة الدولي إلى مطار مدينة ووهان بالصين وذلك لنقل المصريين الراغبين في العودة إلى مصر.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد حافظ، أن عدد المصريين الموجودين في مدينة ووهان الصينية وفقًا لآخر إحصائيات هو 350 مواطنًا مصريًا، مؤكدًا أن 306 مواطنين فقط يرغبون في العودة إلى مصر.

وأضاف، أن الحالة الصحية لجميع المصريين المقيمين في ووهان جيدة، وأنهم لا يعانون من أي أعراض لفيروس كورونا، مضيفًا أن السلطات الصينية تقوم بتوقيع الكشف الطبي على أي شخص قبل مغادرته لمدينة ووهان، وفي حالة وجود أي أعراض أو ارتفاع في درجة الحرارة يتم منعه من السفر.

واستعدت وزارة الصحة المصرية لاستقبال المصريين العائدين من مدينة ووهان، حيث خصصت الوزارة مستشفى النجيلة بمحافظة مرسى مطروح لاستقبال العائدين بها واحتجازهم لمدة 14 يومًا، وذلك لإجراء الفحوصات اللازمة لهم.

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إرسال 10 أطنان من المستلزمات الوقائية كهدية من مصر للشعب الصيني على متن الطائرة التي ستقل المواطنين المصريين القادمين من مدينة ووهان.
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الكلمات المفتاحية

ووهان مطار القاهرة فيروس الكورونا الصين

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