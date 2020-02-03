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النجم الساحلي ضد الصفاقسي .. التشكيل المتوقع وموعد المباراة

الإثنين 03/فبراير/2020 - 02:51 ص
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النجم الساحلي ضد الصفاقسي
النجم الساحلي ضد الصفاقسي
عبد القادر عرابي
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يستعد الملعب الأوليمبي بمدينة سوسة، لإستضافة لقاء الغد الثلاثاء 4 فبراير، بين فريقي النجم الساحلي التونسي، وضيفه النادي الرياضي الصفاقسي، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من الرابطة التونسية المحترفة الأولى.


يدخل النجم الساحلي صاحب الأرض والجمهور المباراة منتشياً، بعد تأهله للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد أن حقق الفوز على بلاتينوم ستارز بطل زيمبابوي وتأهل في صدارة المجموعة.


ويطمح النجم الساحلي في تحقيق الفوز، من أجل تحسين وضعية الفريق في جدول ترتيب الدوري التونسي، والتي لا تتماشى مع آداء الفريق قارياً.


في المقابل، يطمح النادي الصفاقسي لإضافة ثلاث نقاط جديدة في رصيده، تمكنه من الدخول في دائرة المنافسة الفعلية على لقب الدوري التونسي مع الترجي المتصدر.


ترتيب النجم الساحلي والصفاقسي


يحتل النجم الساحلي المركز السادس برصيد 18 نقطة من 12 مباراة، حيث فاز في خمس مباريات، وتعادل في ثلاثة، وخسؤ أربعة مباريات، له 14 هدفاً وعليه 10.


على الجانب الآخر، يحتل النادي الصفاقسي المركز الرابع برصيد 24 نقطة من 12 مباراة، حققها من 8 إنتصارات وأربعة هزائم دون تعادلات، له 16 هدف وعليه 11 هدف.


موعد مباراة النجم الساحلي ضد الصفاقسي


تنطلق المباراة عصر الغد الثلاثاء، في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت، الخامسة بتوقيت أبو ظبي ودبي، الثانية ظهراً بتوقيت تونس والجزائر، الواحدة ظهراً بتوقيت جرينتش.


التشكيل المتوقع لمباراة النجم الساحلي ضد الصفاقسي

من المنتظر أن يبدأ فتحي الجبل مدرب النادي الصفاقسي بالأسماء التالية.

حراسة المرمى: أيمن دهمين.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - سياكا باكايوكو - محمد الجويني - نسيم هنيد.

خط الوسط: محمد الطرابلسي - وليد القروي - حبيب وصلاتي.

خط الهجوم: إبراهيما تانديا - كينجسلي سوكاري - علاء الدين المرزوقي.

بينما من المحتمل أن يبدأ خوان كارلوس جاريدو مدرب النجم المباراة بالتشكيل التالي.

حرسة المرمى: أشرف كرير.

خط الدفاع: عمار الجمل - زياد بوغطاس - بهاء الدين السلامي.

خط الوسط: وجدي كشريدة - محمد أمين بن عمر - ماهر حناشي - مالك باعيو - مرتضى بن وناس.

خط الهجوم: إيهاب المساكني - كريم لعريبي
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