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الإنتاج الحربي ضد الاتحاد السكندري: التشكيل المتوقع وموعد المباراة

الإثنين 03/فبراير/2020 - 02:33 ص
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الاتحاد والانتاج
الاتحاد والانتاج
محمد الدمتناوي
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يلتقي فريق الإنتاج الحربي أمام نظيره الاتحاد السكندري، مساء اليوم الأثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الإنتاج الحربي ضد الاتحاد السكندري، على أرضية ملعب السلام.

موعد مباراة الإنتاج الحربي ضد الاتحاد

تقام مباراة الإنتاج الحربي ضد الاتحاد، مساء غدا الأثنين، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الإنتاج الحربي ضد الاتحاد

تذاع مباراة الإنتاج الحربي ضد الاتحاد، عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورت.

تشكيل الاتحاد السكندري المتوقع لمباراة الإنتاج الحربي

حراسة المرمى: محمود الزنفلي.
خط الدفاع: محمود رزق، إسلام جمال، محمود شعبان، السيد سالم.
خط الوسط: نور السيد، نبيل مانجا، أكوى.
خط الهجوم: سالتو، رزاق سيسيه، خالد قمر.

تشكيل الإنتاج الحربي المتوقع أمام الاتحاد
حراسة المرمى: عامر عامر.
خط الدفاع: أحمد مجدي، محمود البدري، معاذ الحناوي، أحمد شديد قناوي.
خط الوسط: إبراهيم عبدالخالق، محمود عادل، محمد عادل، موسى دياوارا
خط الهجوم: محمد فييرا، محمد رجب.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري المصري الممتاز

ويحتل الإنتاج الحربي المركز السادس برصيد 21 نقطة، بينما يتواجد الاتحاد السكندري في المركز الرابع برصيد 26 نقطة
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