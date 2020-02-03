الإنتاج الحربي ضد الاتحاد السكندري: التشكيل المتوقع وموعد المباراة

وتقام مباراة الإنتاج الحربي ضد الاتحاد السكندري، على أرضية ملعب السلام.

وتقام مباراة الإنتاج الحربي ضد الاتحاد السكندري، على أرضية ملعب السلام.

تقام مباراة الإنتاج الحربي ضد الاتحاد، مساء غدا الأثنين، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت الإمارات.