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طلاب مصريون يرفضون العودة من الصين.. و"التعليم العالي" تكشف مصيرهم

الإثنين 03/فبراير/2020 - 02:44 ص
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وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
أشرقت حفني
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قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إنه منذ بداية أزمة فيروس كورونا تم تشكيل غرفة عمليات مركزية خاصة بإدارة المبعوثين بوزارة التعليم العالي لمتابعة موقف الطلاب المصريين بالصين، معلقا: "نتواصل مع الطلاب يوميا".

وأضاف عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن عدد الطلاب المصريين الذين يدرسون في الصين بما فيهم طلاب مدينة ووهان، بلغ 500 طالب من خلال منح مشتركة بين مصر والصين.

وأوضح، أن الدولة والقيادة السياسية حريصة على التعامل مع الأزمة بشكل جيد ونتابع أحوال الطلاب المصريين في مختلف أنحاء الصين بالتواصل مع السفارة المصرية في الصين.

وأشار الوزير، إلى أن بعض الطلاب المصريين في الصين لن يعودوا وفقا لقراراهم الشخصي وسندعمهم وقررنا صرف شهرين مرة واحدة لهم وتقديم دعم لتعويض غلاء تلك الفترة بالصين للمجموعة التي قررت أن تستمر في الصين.

وتابع: لمن سيعود سنوفر لهم فرص العمل في الجامعات والمراكز البحثية إلى أن تنتهي هذه الأزمة.
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الكلمات المفتاحية

فيروس الكورونا المصريين في الصين المصريين بالصين

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