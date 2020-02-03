شاهد.. لميس الحديدي تنفعل على الهواء بسبب الختان: "مش من الدين"



وانفعلت الحديدي، خلال حلقة اليوم، من برنامج "من القاهرة"، المذاع على فضائية "الحدث"، قائلة إن الطبيب من أجل المال قرر مخالفة القانون والأعراف والدين وكل شيء وأجرى لها العملية وحدثت لها مضاعفات خلال العملية وتوفت على الفور.



وأوضحت، أن النيابة اتخذت قرارا بتجديد حبس الطبيب 15 يوما على ذمة التحقيقات وإخلاء سبيل الأب والأم والخالة، مشيرة إلى أن هذه الحادثة تعيدنا إلى الأذهان مصير أطفال توفوا نتيجة لهذه الجريمة.



وتابعت الحديدي:" القانون لوحده مش كفاية.. الضمير والثقافة والدين.. ومحتاجين نقول لأهل مصر يا جماعة الختان ليس من الدين في شيء وهذا ما أكده الأزهر والإفتاء".



وهاجمت الشيخ حاتم الحويني، قائلة: "بيطلعلنا شيوخ زي الحويني وغيرهم ويهاجموا دار الإفتاء وقالوا إنهم دعاة باطل.. أرجوكم لا تسمعوا لهؤلاء الشيوخ واستمعوا للأزهر".

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إنه بينما يحتفي العالم باليوم العالمي لمكافحة ختان الإناث، قتلت الطفلة ندى حسن عبد المقصود والمعروفة إعلاميا بفتاة أسيوط، نتيجة تعرضها لعملية ختان، على يد الطبيب الذي أجرى العملية لها.