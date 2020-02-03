"الكراسي المتحركة" أبرزها.. ما هي مساعدات ناصر الاجتماعي لذوي الإعاقة؟





وتتمثل تلك المساعدات في التالي:



1- دراجة بخارية مجهزة:

قيمة المساهمة ​50 % من القيمة بحد أقصى ( 3000 جنيه).​



​2- دراجة تجر باليد أو بمحرك صغير:

​قيمة المساهمة 75 % كحد أقصي من القيمة (1000 جنيه ).



3- كرسي متحرك كهربائي:

قيمة المساهمة بحد أقصي 50 % من القيمة ( 3000 جنيه)​.



4- كرسي متحرك:

قيمة المساهمة 100% من القيمـة بحد أقصي (1000 جنيه ).



5- أجهزة تعويضية "سماعات وأحذية وشرائح ونظارات طبية أطراف صناعية.

قيمة المساهمة 100% من القيمـة بحد أقصى (2000 جنيه ).



ويجوز تعديل قيمة هذه النسب في الحالات التي يرى فيها البنك ذلك بناءً على عرض رئيس قطاع التكافل الاجتماعي، واعتماد رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه.



وتستهدف ذوي الإعاقة، على أن تصرف للمعاقين حركياَ فقط بشرط سلامة الأطراف العلوية، وأن يقود المعاق الدراجة البخارية بنفسه، وألا يقل سن المعاق عن (18) سنة، وأن يكون الشخص المعاق قادرًا على العمل بحيث تعينه الدراجة البخارية المجهزة على الانتقال إلى مقر عمله بسهولة، مع ضرورة وجود تقرير طبي حديث ومعتمد من مستشفى حكومي يوضح الإعاقة ويؤكد قدرة المعاق على قيادة الدراجة البخارية بنفسه.



كما لابد تقديم بحث اجتماعي حديث ومعتمد يوضح قدرة المعاق على صيانة الدراجة البخارية المجهزة والصرف عليها، ويحظر بيع الدراجة البخارية المجهزة أو التصرف فيها إلا بعد مضى (5) سنوات على الأقل من تاريخ تسلمها، تقديم عرض بسعر الدراجة المراد شراؤها.



وننشر كيفية الحصول على المساعدة في عدة نقاط:-



​- طلب صرف المساعدة من البنك يقدم على النموذج المعد لهذا الغرض.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- بحث اجتماعي من وحدة التضامن الاجتماعي التابع لها محل إقامة طالب المساعدة أو من لجنة الزكاة التابع لها أو دراسة من فرع البنك المختص.

- تقرير طبي حديث عن الحالة المرضية أو الإعاقة ( من مستشفى حكومي ).

- إثبـات من مصلحة السجون أو الـرعاية اللاحقة بحـالة السجين.

- بيان معتمد من شئون الطلبة من الكلية أو المعهد بقيمة المتأخرات المقيدة على الطالب.

- تصرف الإعانة لطالبها مرة واحدة أو شهريا للمدة التي يقررها البنك وفقا لظروف كل حالة على ألا تتجاوز قيمة الإعانة ( 1200 جنيه) سنويا وإذا كان طالب المساعدة أقل من 18 سنة أو عديم الأهلية يصرف للأب أو الأم أو الوصي الشرعي.

- تقديم المستندات المؤيدة للحالة وفقا لرأى الباحث وما تراه الادارة.

- للإدارة الحق في أن تتخذ ما تراه مناسبا في منح مساعدات لبعض الحالات الأخرى والتي تحتاج للمساعدة.

- تصرف المساهمة في الأجهزة التعويضية بشيك عن طريق الفرع للجهة الموردة التي تقوم بموافاة البنك بما يفيد تسلم طالب المساهمة للجهاز المطلوب.​



يصرف بنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، مساعدات في صورة عينية للأفراد والجهات المختلفة للمعاقين، وتتمثل في المســـاهمة بجزء من قيمة الأجهزة التعويضية، والطبية، ووسائل الانتقالـ من أجل تحويلهم إلى أعضاء منتجين في المجتمع من خلال توفير الوسائل التي تساعدهم في التغلب على إعاقتهم.