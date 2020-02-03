Advertisements
Advertisements
Advertisements

مصدر يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للراهب دوماديوس الحافي

الإثنين 03/فبراير/2020 - 05:31 ص
Advertisements
بوابة الفجر
حازم رفعت
Advertisements
كشف مصدر كنسي، أن الفريق الطبي المشرف على علاج الراهب دوماديوس المحرقي قد أوصى بضرورة إقامته داخل مستشفى السلام، وذلك إلى أن تستقر حالته الصحية بصفة نهائية.

وأكد، إلى بوابة الفجر، أن الراهب القمص دوماديوس المحرقي قد تعرض إلى بعض المضاعفات نتيجة ارتفاع كبير في ضغط الدم وارتفاع في نسبة السكر، وذلك بسبب بلوغة سن الشيخوخة.

وأضاف المصدر، أن الأطباء قد أوصوا بمنع الزيارة عنه نهائيا، موضحا أن الفريق الطبي قد سيطر على الوضع الحرج لحالته الصحية التي تعرض لها الراهب دوماديوس، وأن الحالة الصحية له في طريقها للاستقرار.

وطالب، من كل الأقباط برفع الصلوات الحارة إلى الله، راجين من إله السماء وشفاعة وصلوات القديسة الطاهرة العذراء مريم وجميع مصاف القديسين والشهداء بأن يمن الله يد العون بالشفاء للقمص دوماديوس المحرقي.

ولقب الأقباط القمص دوماديوس المحرقي بـ"الراهب الحافي"، لأنه لا يرتدي شىء بقدمه ويسير دائما "حافي" حتى وقت الشتاء، حيث قال حينما دخل الدير طالبًا للرهبان: "لا يمكن أن أمشئ على الأرض اللي مشيت عليها العذراء والمسيح بالحذاء"، ومنذ هذا الوقت لا يرتدي أي حذاء في قدميه، لذا سمى بالراهب الحافي.

يذكر أن القس دوماديوس المحرقي كان يعمل مدرسًا للغة الفرنسية وتدرج فيها حتى وصوله إلى درجة موجه لغة فرنسية، وسافر إلى فرنسا، وعٌقب عودته منها ترهبن بدير القديسة العذراء مريم بالمحرق – شمال محافظة أسيوط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مستشفي السلام دير المحرق الراهب الحافي

أخبار تهمك

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر Manchester City LIVE رابط ماتش مان سيتي بدون تقطيع جودة متعددة

منذ حوالي 12 ساعة

الجملة التي منعت إلغاء مباراة الأهلي والهلال السوداني

منذ حوالي 19 ساعة

نجم الأهلي يتحدث عن أمنية الخطيب التي لم تتحقق في مباراة الهلال

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. شريف إكرامي يعلن رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

"كورونا يغزو الصين".. 350 حالة وفاة و2100 إصابة جديدة بإقليم هوبي

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد موسى يكشف مكان هبوط الطائرة القادمة من مدينة ووهان الصينية

منذ حوالي 9 ساعات

قرار عاجل من إدارة الأهلي ضد نادي الهلال السوداني

منذ يوم

عاجل.. أول رد رسمي من الهلال بعد أحداث موقعة الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

الآن

الأهلي يكشف آخر تطورات إصابة نجمي الفريق

منذ ساعتين و 17 دقيقة

خاص| إكرامي يقترب من العودة إلى ناديه السابق

منذ حوالي 12 ساعة

نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 عبر البوابه الالكترونيه (بوابه التعليم الاساسى) موقع نتائج الطلاب | اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــاااااا واحصل على نتيجتك Cairo gov results

منذ حوالي 10 ساعات

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظه القاهره برقم الجلوس 2020 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي استعلم فورا عن نتيجة تالتة اعدادي Cairo results (لو لسة ماجبتهاش اضغط هنا)

منذ حوالي 10 ساعات

تفاصيل جديدة تقلب الموازين في مقتل نجل الإعلامية مروة ميمي.. وتعلق: "قلبي انكسر"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كاميرات المرور تكشف سر مصرع الرئيس التنفيذي لـ"أوراسكوم"

منذ حوالي 3 ساعات

إعلامي رياضي يكشف عن أول رد فعل من فايلر عقب قرار إكرامي

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

مصدر كنسي يكشف ملابسات وفاة راهب دير المحرق: 'سُمع صوت صراخه'

ديسقوروس المُحرقي أبرز المرشحين على كرسي منفلوط

البابا تواضروس يعلن أسماء الأساقفة الجدد

البابا تواضروس يعلن الأنبا ميخائيل أسقفا عاما

البابا تواضروس يقدم العزاء في نياحة وكيل دير المحرق بأسيوط

الآن.. الأنبا بيجول يترأس صلاة تجنيز الراهب باخوميوس المحرقي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:05 م

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 عبر البوابه الالكترونيه (بوابه التعليم الاساسى) موقع نتائج الطلاب | اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــاااااا واحصل على نتيجتك Cairo gov results

08:03 م

"كورونا يغزو الصين".. 350 حالة وفاة و2100 إصابة جديدة بإقليم هوبي

12:36 ص

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظه القاهره برقم الجلوس 2020 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي استعلم فورا عن نتيجة تالتة اعدادي Cairo results (لو لسة ماجبتهاش اضغط هنا)

08:03 م

نجم الأهلي يتحدث عن أمنية الخطيب التي لم تتحقق في مباراة الهلال

11:26 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status