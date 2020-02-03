مصدر يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للراهب دوماديوس الحافي

كشف مصدر كنسي، أن الفريق الطبي المشرف على علاج الراهب دوماديوس المحرقي قد أوصى بضرورة إقامته داخل مستشفى السلام، وذلك إلى أن تستقر حالته الصحية بصفة نهائية.



وأكد، إلى بوابة الفجر، أن الراهب القمص دوماديوس المحرقي قد تعرض إلى بعض المضاعفات نتيجة ارتفاع كبير في ضغط الدم وارتفاع في نسبة السكر، وذلك بسبب بلوغة سن الشيخوخة.



وأضاف المصدر، أن الأطباء قد أوصوا بمنع الزيارة عنه نهائيا، موضحا أن الفريق الطبي قد سيطر على الوضع الحرج لحالته الصحية التي تعرض لها الراهب دوماديوس، وأن الحالة الصحية له في طريقها للاستقرار.



وطالب، من كل الأقباط برفع الصلوات الحارة إلى الله، راجين من إله السماء وشفاعة وصلوات القديسة الطاهرة العذراء مريم وجميع مصاف القديسين والشهداء بأن يمن الله يد العون بالشفاء للقمص دوماديوس المحرقي.



ولقب الأقباط القمص دوماديوس المحرقي بـ"الراهب الحافي"، لأنه لا يرتدي شىء بقدمه ويسير دائما "حافي" حتى وقت الشتاء، حيث قال حينما دخل الدير طالبًا للرهبان: "لا يمكن أن أمشئ على الأرض اللي مشيت عليها العذراء والمسيح بالحذاء"، ومنذ هذا الوقت لا يرتدي أي حذاء في قدميه، لذا سمى بالراهب الحافي.



يذكر أن القس دوماديوس المحرقي كان يعمل مدرسًا للغة الفرنسية وتدرج فيها حتى وصوله إلى درجة موجه لغة فرنسية، وسافر إلى فرنسا، وعٌقب عودته منها ترهبن بدير القديسة العذراء مريم بالمحرق – شمال محافظة أسيوط.