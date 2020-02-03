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"المعلمين" تفتح النار على الإخوان: "كانوا بيخزنوا السلاح جوا النقابة" (فيديو)

الإثنين 03/فبراير/2020 - 01:46 ص
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محمد عبد الله
محمد عبد الله
كساب أحمد
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قال محمد عبد الله، الأمين العام لنقابة المعلمين، إن جماعة الإخوان في 2011 قامت بتزوير كبير في النقابة لصالح جماعة الإخوان، مشيرًا إلى أنه حصل على أحكام قضائية ببطلان الانتخابات داخل النقابة، وتم المطالبة بفرض الحراسة على نقابة المعلمين، للحفاظ على الأموال داخلها.

وتابع "عبد الله"، خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، أن الإخوان رفضوا تسليم نقابة المعلمين للحارس القضائي، وقاموا بضربه وسحله داخل النقابة، وبعد ذلك حاولوا رشوته براتب كبير، ولكنه رفض، مشيرًا إلى أن الإخوان استخدمت مقر النقابة لإيواء القادمين من المحافظات للحشد في اعتصامات رابعة العدوية.

ولفت النقيب، إلى أن الإخوان قاموا بالحصول على أموال من النقابة للإنفاق على الحملة الرئاسة لمحمد مرسي، واعتصامات الإخوان، مشيرًا إلى أن الإخوان كانوا يعطون شيكًا بـ10 آلاف جنيه لأي مصاب في رابعة العدوية، بالرغم من أنه غير معلم.

وأضاف: "ملقناش فلوس داخل النقابة لما أستلمنها منهم إلا 25 مليون جنيه من أصل 180 مليون جنيه، وقبل وصول الإخوان للنقابة كانت هناك ودائع متضخمة كبيرة، ولم نكن نعاني من هذه المشاكل على وجه الإطلاق".

وأشار نقيب المعلمين، إلى أن جماعة الإخوان كانت تخزن السلاح داخل مقر النقابة العامة للمعلمين، مستغلين قربها من ميدان التحرير معقبًا: "أقول هذا الكلام على مسؤوليتي الشخصية".
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الكلمات المفتاحية

نقابة المعلمين المعلمين السلاح الاخوان اعتصامات

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