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رسميا.. لاعب البلدية في صفوف النصر الأماراتي مقابل 4 مليون جنية

الإثنين 03/فبراير/2020 - 01:08 ص
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بوابة الفجر
حسام نور
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وافق مجلس إدارة بلدية المحلة رسميا على بيع ليونارد اونيه محترفه النيجيري الي نادي النصر الأماراتي وقام اللاعب بالتوقيع على عقود إنضمامه الي النصر الأماراتي في مقر النادي بالإمارات في وجود مصطفى الشامي أمين الصندوق والمشرف العام على الكرة وهاني صديق وكيل اللاعب ومسئولي النادي الأماراتي.

نجح مسئولي بلدية المحلة في الحصول على مبلغ مالي كبير نظير الاستغناء عن المحترف النيجيري اونيه الي نادي النصر الأماراتي.

وأقتربت قيمة الصفقة والتي سيحصل عليها بلدية المحلة مبلغ يتعدى ال٤ مليون جنيه مصري بالإضافة إلى نسبة  في حالة بيعة لأي نادي آخر، وتعتبر صفقة اونيه هي الأغلى في تاريخ نادي بلدية المحلة.

وكانت المفاوضات قد بدءت بعد أن قام مسئولي النصر الأماراتي بإرسال فاكس رسمي للحصول على خدمات اللاعب ولكن تم رفض العرض بسبب ضعف المقابل المالي

وتم عقد جلسة أخرى بين مصطفى الشامي أمين الصندوق والمشرف العام على الكره ومسئولي النادي الأماراتي وهاني صديق  وكيل اللاعب ووسيط الصفقة  بعد مباراة الرجاء وتم رفع المبلغ  وتم رفضه العرض الأماراتي بسبب ضعف المبلغ إلى أن حدثت انفراجة بعد أن رفع نادي النصر العرض  بالإضافة إلى نسبة في حالة بيعة ووافق مسئولي البلدية على العرض.

وتوجه اللاعب بصحبة وكيله هاني صديق  ومعهم مصطفى الشامي أمين الصندوق والمشرف العام على الكره الي الإمارات من أجل إنهاء الصفقة والتي تمت بنجاح.

وقدم هاني صديق وكيل اللاعب الشكر لمسئولي البلدية على موافقتهم على العرض وعدم الوقوف أمام رغبة اللاعب وأثني على أداء مصطفى الشامي في إدارة المفاوضات  بذكاء لتحقيق أكبر مكسب مادي لنادي البلدية.

الجدير بالذكر ان اونيه نيجيري الجنسية من مواليد ٢٠٠٠ وإنضم للبلدية بداية الموسم الماضي وأعير للحمام ثم عاد للفريق ويلعب في مركز الوسط المهاجم ولكن أستطاع رضا عبد العال أن يوظفه في مركز المدافع الأيسر والذي تألق اللاعب فيه وبشدة.
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