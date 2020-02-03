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سعد الدين الهلالي يحسم الجدل بشأن "ختان الإناث"

الإثنين 03/فبراير/2020 - 04:56 ص
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سعد الدين الهلالي
سعد الدين الهلالي
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الرهان كله في فهم الخطاب الديني على المتلقي، موضحا أن الكتب السماوية هى كتب هدى سماوية وليست كتب قانونية.

وعن ختان الإناث، أشار "الهلالي"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن الختان في الإناث قطع عضو أصلي وليس زائد، بخلاف ختان الذكور، منوها بأن هناك مذاهب فقهية ترى أن ختان الذكور ليس واجبا مثل الحنفية.

وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن فتوى دار الإفتاء بشأن تحريمها ختان الإناث تتناسب مع الرؤية العلمية لوضع المرأة، حيث إن الختان ينتقص حقا من حقوق المرأة المسلمة عن سائر نساء العالم.
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الكلمات المفتاحية

فتاوى سعد الدين الهلالي ختان الإناث

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