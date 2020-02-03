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خاص - حل أزمة جون أفيري.. اللاعب جاهز لمواجهة المصري

الإثنين 03/فبراير/2020 - 12:24 ص
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بوابة الفجر
أحمد شاكر
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قال محمد الفيومي وكيل جون أفيري مهاجم طنطا لمراسل الفجر الرياضي، إن وليد العطار أكد على استلام بطاقة اللاعب ومن ثم فهو جاهز للمشاركة مع فريقه بشكل طبيعي.

بطاقة اللاعب قد تأخرت من جانب الاتحاد الكيني بسبب صراع بينه وبين ناديه السابق سوفاباكا الكيني، نتج عنه غياب اللاعب عن المشاركة مع طنطا منذ بداية الموسم.

طنطا يواجه المصري يوم الخميس 6 فبراير ضمن منافسات الأسبوع الـ16

هذا وخاض الفريق الأول بنادي طنطا مباراتين وديتين أمس السبت علي ملعب طنطا الرئيسي، وذلك ضمن إستعدادات الفريق لمواجهة المصري البورسعيدي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأقيمت المباراة الأول في الواحدة ظهرا أمام نادي الترسانة، ونجح طنطا في تحقيق الفوز بهدفين دون رد، سجل الهدفين كلا من محمود مسعود ومحمد ماجد أونش.

وفي المباراة الثانية والتي أقيمت في الرابعة والنصف عصرا، حسم التعادل الإيجابي بثلاثية مثيرة لكل فريق المباراة بين طنطا وجمهورية شبين،


سجل أهداف طنطا أوكا هدف وأفيري هدفين، بينما سجل لجمهورية شبين كلا من اسلام محمد، ومحمود شعلان، وأحمد أمين.


وشهدت المباراتين حضور مجلس إدارة نادي طنطا برئاسة فايز عريبي، كما حرصت الجماهير الطنطاوية لحضور المباراة لمؤازرة أبناء السيد البدوي.

يذكر أن نادي طنطا يستعد لمواجهة المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز، وستقام المباراة بينهم علي ملعب الأخير في بورسعيد، يوم الخميس المقبل في تمام الخامسة مساء.
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