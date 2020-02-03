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أحمد موسى: علاج المصريين العائدين من الصين على نفقة الدولة

الإثنين 03/فبراير/2020 - 04:15 ص
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أحمد موسى
أحمد موسى
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن تكلفة المعسكر الطبي لاستقبال العائدين من الصين تقدر بحوالي 40 مليون جنيه، فضلًا عن تكلفة الطائرة التي تنقل المصريين من مدينة ووهان الصينية والانتقالات الداخلية في الصين ومصر.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن مصر دولة تهتم بصحة مواطنيها، معلقًا: "اللي هايكون عنده أي مرض سيتم علاجه على نفقة الدولة".

وأشار، إلى أنه سيكون هناك ملابس للمصريين العائدين من الصين على نفقة الدولة بالإضافة إلى أجهزة محمولة، مؤكدًا أن مصر وشعبها يستحقون ذلك الاهتمام.
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الكلمات المفتاحية

ووهان العائدون من الصين احمد موسى

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