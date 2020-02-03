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نتائج مباريات اليوم الأحد 2 / 2 / 2020 في جميع البطولات

الإثنين 03/فبراير/2020 - 12:14 ص
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نتائج مباريات اليوم
نتائج مباريات اليوم
حسن شحاتة
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نتائج مباريات اليوم الأحد 2 / 2 / 2020، حيث أقيمت العديد من المباريات الهامة أبرزها فوز برشلونة ضد ليفانتي في الدوري الإسباني.

ويعرض لكم "الفجر الرياضي" نتائج مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

نتائج مباريات اليوم في الكونفدرالية "الجولة السادسة"
نواذيبو ضد بيراميدز، حقق بيراميدز فوزا صعبا على نظيره نواذيبو بهدف دون رد.
إينوجو رينجرز ضد المصري، سيجطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله على المواجهة التي أقيمت بينهما.

نتائج مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ25"
بيرنلي ضد أرسنال، سيطر التعادل السلبي على المباراة التي جمعت بينهما ظهر اليوم.
توتنهام ضد مانشستر سيتي، حقق توتنهام فوزا كبيرا على السيتي بنتيجة 2-0.

نتائج مباريات اليوم في الدوري الإسباني "الجولة الـ22"
برشلونة ضد ليفانتي، أنتهت المباراة بفوز برشلونة بنتيجة 2-1.

نتائج مباريات اليوم في الدوري الإيطالي "الجولة الـ20"
يوفنتوس ضد فيورنتينا، حقق يوفنتنوس فوزا ساحقا على نظيره فيورنتينا بنتيجة 3-0.
ميلان ضد هيلاس فيرونا، سيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله على المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم.
أودينيزي ضد إنتر ناسيونالي، أنتهت المباراة بفوز الإنتر بنتيجة 2-0.

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الكلمات المفتاحية

نتائج رياضة اينوجو رينجرز الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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