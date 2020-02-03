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ترتيب هدافي الدوري الإيطالي عقب مباراة إنتر ميلان وأودينيزي

الإثنين 03/فبراير/2020 - 12:11 ص
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ترتيب هدافي الايطالي
ترتيب هدافي الايطالي
حسام مجدي
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استطاع نادي إنتر ميلان الإيطالي أن يفوز على نظيره نادي أودينيزي بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

ملخص مباراة إنتر ميلان وأودينيزي في الدوري الإيطالي الممتاز
وسجل هدفي نادي إنتر ميلان روميلو لوكاكو في الدقيقة 64 وفي الدقيقة 71 عن طريق ركلة الجزاء لينتهي اللقاء بفوز الإنتر بهدفين نظيفين.

ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي عقب مباراة اليوم
وبنتيجة مباراة اليوم يصل رصيد نادي إنتر ميلان إلى 51 نقطة في المركز الثاني من جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز بينما يقف رصيد نادي أودينيزي عند 24 نقطة في المركز الخامس عشر من جدول الترتيب.

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي

ويقدم لكم موقع "الفجر" جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي الممتاز عقب مباراة إنتر ميلان وأودينيزي كالآتي:

1- شيرو ايموبيلي لاعب لاتسيو 25 هدف
2- كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس 19 هدف
3- روميلو لوكاكو لاعب إنتر ميلان 16 هدف
4- جواو بيدرو لاعب كالياري 14 هدف
5- يوسيب إيليتشيتش لاعب أتالانتا 14 هدف
6- مورييل لاعب أتالانتا 12 هدف
7- لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان 11 هدف
8- إيدين دجيكو لاعب روما 10 أهداف
9- فابيو كوالياريلا لاعب ساسولو 10 أهداف
10- دومينيكو بيراردي لاعب ساسولو 9 أهداف

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مباراة انتر ميلان واودينيزي إنتر ميلان الان

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