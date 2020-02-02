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إعلامي رياضي يكشف عن أول رد فعل من فايلر عقب قرار إكرامي

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:49 م
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رينيه فايلر
رينيه فايلر
الفجر الرياضي
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كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، عن ردة فعل السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد قرار شريف إكرامي حارس الفريق بالرحيل عن صفوف القلعة الحمراء.

 

وقال عمر ربيع ياسين عبر برنامجه نمبر وان على قناة النهار، إن فايلر أجرى مكالمة باكرامي بعد تغريده على تويتر وطالبه بالتراجع عن قراره.

 

وكان شريف إكرامي أصدر بيانا عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" جاء فيه: "شكراً من القلب لكل من ساندني خلال مسيرتي سواء حبا في شخصي أو دعمًا للنادي الأهلي،فكنتم دائما الدافع الرئيسي للاستمرار و المثابرة،وشكرا أيضاً لكل من انتقدني أو تجاوز في حقي كرهاً في شخصي أو للنادي الأهلي،فكنتم دائماً الوقود الذي يستفز قدراتي و لكم جميعا مني كامل الاحترام".

 

وأضاف حارس الأهلي: "في النهاية أخطأت أحيانا و أجدت أحيانا،و لكن يعلم الله و كل من عمل معي خلال مشواري أني لم أقصر يوما تجاه مسئوليتي داخل الملعب أو خارجه،و كان هدفي دائما خدمة الفريق لتحقيق أهدافه و تجسيد شخصية النادي و ارساء مبادئه و محاولة كسب إحترام الجميع،و أتمني ان أكون قد وفقني الله في ذلك".

 

وتابع: " كل التفاصيل و ما يخص خطوتي المقبلة سوف أعلن عنها بوضوح حين الاستقرار عليها وفي التوقيت المناسب،كل تركيزي الان مع فريقي لتحقيق موسم اخير ناجح يرضي طموحات جمهورنا الكبير و الاداء باخلاص حتي اخر يوم لي داخل القلعه الحمراء".

 

واختتم: "بنهاية الموسم الحالي ينتهي دوري كلاعب داخل جدران بيتي،بإرادتي ارحل من الباب الكبير،مرفوع الرأس،فخوراً بما حققته،باحثا عن تجربه و تحدي جديدين،و سأظل دائما ممتن لهذا الكيان و فخوراً بانتمائي له و لجمهوره أصحاب الفضل بعد الله في كل شيء،و اعود اليه يوما ما مستقبلا إذا شاءت الأقدار".

 

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شريف اكرامي رينيه فايلر رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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