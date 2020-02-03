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"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

الإثنين 03/فبراير/2020 - 12:05 م
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السقا وهنيدي وحلمي
السقا وهنيدي وحلمي
سارة ابراهيم
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نشر الفنان أحمد حلمي، صورة جديدة له عبر حسابه على السوشيال ميديا وهو داخل المصعد معلقًا: "علي فكرة أنا لا طالع ولا نازل.. أنا بتصور وخارج"، فرد الفنان محمد هنيدي، عليه بخفة ظله المعروفة قائلا: "انت لابس ساعة في صباعك"، بسبب كبر حجم الخاتم الذي كان يرتديه.

وقام الفنان أحمد السقا، بقصف جبهة "هنيدي" بنشر صورة له من فيلم "صعيدي في فيلم الجامعة الأمريكية"، وكان يرتدي بدلة صفراء قائلا: "مش أحسن اللي كان بيعمل ستارة بيتهم بدلة".

ولم يصمت "هنيدي"، عن الرد على السقا، حيث نشر صورة له من نفس الفيلم وهو يغنى "كريز كريز أحمر شفايف"، ثم اختتم أحمد حلمي المحادثة بالرد عليهم بصورته الشهيره في فيلم "الناظر" معلقاً عليها بـ"شكراً".

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