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نجل نجم الأهلي يفجر مفاجأة عن قرار "كاف" بشأن نتيجة مباراة الهلال

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:39 م
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الاهلي
الاهلي
الفجر الرياضي
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كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن حكم مباراة الأهلي والهلال السوداني، أن الاتجاه في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اعتماد نتيجة لقاء الأهلي والهلال السوداني بالتعادل الإيجابي وصعود النادي الأهلي كوصيفًا لمجموعته في دوري أبطال إفريقيا.

 

وقال عمر ربيع ياسين عبر برنامجه "نمبر وان" الذي يذاع على فضائية "النهار"، أنه سيتم توقيع عقوبات صارمة على الهلال السودان بسبب اعمال شغب جماهيره.

 

وكان الأهلي خرج من ملعب الجوهرة الزرقاء بتعادل مثير أمام الهلال ليتأهل رسميا إلى دور الثمانية في المركز الثاني برصيد 11 نقطة خلف النجم الساحلي التونسي الذي فاز على بلاتينيوم بثنائية .

 

وكانت الجماهير السودانية المؤازرة للهلال قد ألقت زجاجات المياه على لاعبي الأهلي وهاجمت الحكم المغربي رضوان جيد الذي قام بإيقاف اللاعب قبل استكماله مرة أخرى.

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ملعب الجوهرة الزرقاء رياضة رضوان الجيد دوري ابطال افريقيا الهلال السودانى الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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