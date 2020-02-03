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"معسكر" و"حجز 14 يوما".. خطة التعامل مع العائدين من الصين

الإثنين 03/فبراير/2020 - 02:28 ص
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أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
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قال الدكتور أيمن إمام، مدير إدارة الحجر الصحي، إن كل التجهيزات متوفرة داخل الحجر الصحي لاستقبال العائدين من الصين، مشيرًا إلى أنه توجد خدمات طبية للمواطنين الذين يعانون من أمراض مزمنة.

وأضاف "إمام"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الأحد، أنه سيتم حجز المواطنين داخل المعسكر الطبي لمدة 14 يوما لحين التأكد من خلوهم من فيروس كورونا، لافتًا إلى أن هناك طباخين سيقومون بتجهيز الوجبات للمصريين العائدين من الصين، وسيخضعون للحجر الصحي أيضا.

ولفت مدير إدارة الحجر الصحي، إلى أنه لأول مرة مصر تجلي رعاياها من مدينة موبوءة بهذا الشكل، ويتم وضعهم في الحجر الصحي.
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الكلمات المفتاحية

مدير الحجر الصحي فيروس الكورونا العائدون من الصين

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