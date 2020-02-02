صفاء جلال لـ"الفجر الفني": أتمنى تقديم شخصية سيكو وأصبح مضيفة طيارن

استطاعت الفنانة صفاء جلال، أن تحقق نجاحًا كبيرًا خلال تواجدها في عالم الفن، وقدمت العديد من الأعمال السينمائية والدرامية التي تركت بصمة في الوسط الفني من ضمنها مسلسل سابع جار الذي أثرت من خلاله في الجمهور.



وفتحت صفاء جلال، قلبها ل"الفجر الفني"، وتحدثت عن مشاركتها في مسلسل بخط اليد، وعن أعمالها الجديدة، وإلي نص الحوار...





في البداية نهنئك على مسلسل بخط اليد...من الذي قام بترشيحك للمسلسل؟



رشحتني المخرجة شيرين عادل،حيث ارسلت لي الورق وقمت بقراءته وعجبني لان الفكرة قوية وفريق العمل جيد وبدأت التحضيرات للعمل.





كيف كان استعدادك للدور؟



بعد قراءة السيناريو بدأت أحضر اللبس والشخصية والشعر حيث اشتغلت انا والستايلست سعيد رمزي على الشخصية، والذي ساعدني في تقديم الشخصية بعض أصدقائي الذين يشبهون الشخصية، وبما أني ام فبكون فاهمة احاسيس الامهات بتبقي عاملة ازاي.





كيف كانت كواليس العمل؟



الكواليس كانت جميلة جدًا لاني بحب فريق العمل بالأضافة أن هناك علاقة صداقة قوية منذ سنوات طويلة بيني وبين الفنان أحمد رزق حيث بدأنا مع بعض في المسرح عند أستاذ جلال الشرقاوي، وأيضًا كل الزملاء حبايبي مثل استاذة سوسن بدر وصفاء الطوخي ولبنى ونس، بالأضافة للمخرجة شيرين عادل التي سبق وتعاونت معاها من قبل فانا بحب العمل معاها وبحب كتابات استاذة هالة الزغندي، فكانت علاقتنا ببعض كلها حب واحترام لذلك كانت الكواليس جميلة وممتعة.





هل تابعتي ردود فعل الجمهور على دورك؟



بالفعل تابعتها فانقسمت ردود فعل الجمهور على دوري ففي ناس حبيتها ووناس شافتها غير مهمة في الأحداث، ولكن في المجمل أراء الناس حلوة جدًا وفرحانين من دوري في المسلسل لذلك انا سعيدة جدًا بردود الفعل التي وصلتني سواء في الشارع او السوشيال ميديا او من أصدقائي.





ما رأيك في المسرح حاليًا؟



المسرح حاليًا في مصر يشهد تطور ونشاط كبير عكس الفترة الماضية حيث الآن يعرض العديد من المسرحيات الناجحة وبدأ الاهتمام بالمسرح وبموضوعات، وعلى الرغم من أن المسرح عمله صعب الإ انه ممتع جدً.





ما الدور الذي أحدث طفرة في مشوارك الفني؟



هناك أكثر من دور مهم في بداية حياتي الفنية مثل مسلسل "أمراة من زمن الحب والضوء الشارد" ومسلسل "الأخت تريز" من الأدوار المهمة اللي قمتها، ويمكن أخرهم مسلسل سابع جار أثر بشكل جامد جدًا والناس حبيته والمسلسل عمومًا كسر الدنيا.





قدمتي أعمالًا ناجحة فما هو أقرب عمل لقلبك؟



كل أعمالي مقربة لقلبي ولكن أكثر لقلبي هو دور كريمة في مسلسل "سابع جار".





ما الشخصية التي تتمني تقديمها خلال الفترة المقبلة؟



اتمني أقدم دور الشخصيات النفسية الدرامية المركبة اللي فيها تركيبه نفسية.





مع مين من الفنانين تتمني العمل معه الفترة المقبلة؟



اتمني العمل مع دكتور يحي الفخراني بحبه جدًا.





ما هي هوايتك المفضلة؟



بحب القراءة جدًا ومشاهدة الافلام في السينما.





هل هناك نصيحة قيلت لك في مجال التمثيل ما زالت تسير عليها؟



النتصيحة التي قيلت لي أن أكون طبيعية أثناء التمثيل وأركز في الشخصيات التي أقدمها.





ما شروطك لقبول السيناريو؟



أن يكون الدور جيد ولا يسبب ضيق لزوجي وبناتي، والشخصية تكون مؤثرة حتي لو مشهد واحد لا يصلح أن يحذف من المسلسل فانا بقيس الدور بالكيف وليس بالكم، بالاضافة انه يضيف لمشواري الفني.





ما أعمالك المسرحية القادمة؟



حاليًا متوقفه عن المشاركة في المسرح لان السة الماضية قدمت مسرحيتين طأبو كبسولة" مع مصطفي سريع والثانية مع إيمان البحر درويش ومصطفي عبد السلام والأثنين كانوا في إسكندرية واجهدوني جدًا وتركت منزلي واسرتي فترة كبيرة، لذلك قررت تأجيل العمل به حاليًا ولكن لو عرض علي أعمال جيدة وكبيرة هقدمها.





ماذا عن مشاركتك في رمضان2020؟



حتي الآن لم اشارك في عمل ولكن سشارك في مسلسل "فالنتينو" كضيفة شرف مع الزعيم عادل امام.





ما المهنة التي تحب مزوالتها غير الفن؟



مضيفة طياران ولم أفكر في التمثيل خالص، ولكن لم احققها واصبحت ممثلة.

