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"رينيه زيلويجر" تحصد جائزة أفضل ممثلة بدور رئيسي من جوائز BAFTA 2020

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:17 م
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رينيه زيلويجر
رينيه زيلويجر
أحمد جمال أحمد
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علنت الصفحة الرسمية لجوائز الأكاديمية البريطانية للفيلم على موقع تويتر، عن حصد النجمة "رينيه زيلويجر" لجائزة أفضل ممثلة بدور رئيسي من حفل الجوائز الشهير باسم "بافتا أوورد".

وكان مرشحا للفئة نفسها كل من النجمة جيسي بكلي عن دورها في فيلم Wild Rose والنجمة سكارليت جوهانسن عن دورها في فيلم Marriage Story وسيرشا رونان عن دورها في فيلم Little Women وتشارليز ثيرون عن دورها في فيلم Bombshell، ورينيه زيلويجر عن دورها في فيلم Judy.

ومن ضمن الجوائز الأخرى بالحفل، جائزة أفضل ممثل بدور مساعد، والتي ترشح لها كل من النجم توم هانكس عن دوره في فيلم A Beautiful Day in the Neighborhood، والنجم أنتوني هوبكينز عن دوره في فيلم The Two Popes، والنجم آل باتشينو عن دوره في فيلم The Irishman، والنجم جو بيشي عن دوره في فيلم The Irishman والنجم براد بيت عن دوره في فيلم Once Upon a Time in Hollywood.
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