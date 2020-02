"سام مينديز" يحصد جائزة أفضل إخراج من جوائز BAFTA 2020

ومن ضمن الجوائز الأخرى بالحفل، جائزة أفضل فيلم التي ترشح لها كل من فيلم 1917 للمخرج البريطاني سام مينديز، وفيلم The Irishman من بطولة آل باتشينو وروبيرت دي نيرو وجو بيشي، وفيلم جوكر من بطولة النجم واكين فينيكس، وفيلم Once Upon a Time in Hollywood للمخرج كوينتن ترانتينو ومن بطولة براد بيت وليوناردو دي كابريو، وفيلم Parasite للمخرج الكوري الجنوبي بونج جون هو.



وكان مرشحا للفئة نفسها من الجوائز، المخرج سام مينديز، والمخرج بونج جون هو، والمخرج تود فيليبس، والمخرج مارتن سكورسيزي والمخرج كوينتن ترانتينو.