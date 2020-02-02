الصين تسعى لدعم اقتصادها مع ظهور أول حالة وفاة بـ"الكورونا" خارج البلاد





حظر السفر والإخلاء

وضعت السلطات الحجر الصحي بفعالية على ووهان وأغلقت الطرق وأغلقت وسائل النقل العام.



وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية "سي تي في" ووكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن المدينة؛ حيث يعتقد أن الفيروس ظهر في أواخر العام الماضي في سوق تتاجر فيه الحياة البرية بشكل غير قانوني، وعلى وشك فتح مستشفيين جديدين لمرضى الفيروس، حيث بنيت واحدة من المرافق في ثمانية أيام.



وأشارت البيانات الصينية حول أعداد الإصابات والوفيات إلى أن الفيروس التاجي الجديد أقل فتكًا من ظهور مرض الالتهاب الرئوي الحاد (سارس) في الفترة 2002-2003، والذي أودى بحياة حوالي 800 شخص من بين حوالي 8000 مصاب به، على الرغم من أن هذه الأرقام يمكن أن تتطور بسرعة.



كما أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن الفاشية حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا، لكنها قالت، إن القيود المفروضة على التجارة والسفر على الصعيد العالمي ليست ضرورية.



ومع ذلك، فقد عززت سلسلة من البلدان الرقابة على الحدود، حيث أعلنت سنغافورة والولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي، عن إجراءات لمنع الرعايا الأجانب الذين زاروا الصين مؤخرًا من دخول أراضيهم، وحذت أستراليا حذوها يوم السبت الماضي.



وسوف تبدأ روسيا في إجلاء المواطنين الروس يومي الاثنين والثلاثاء القادمين، حسبما ذكرت وكالات أنباء إنترفاكس وتاس.



وقامت الفلبين بتوسيع حظر السفر ليشمل جميع الأجانب القادمين من الصين، مما وسع قيودًا سابقة شملت فقط أولئك القادمين من مقاطعة هوبي، كما منعت اندونيسيا الزوار الذين كانوا في الصين لمدة 14 يومًا.



ووصل أكثر من 100 ألماني وأفراد الأسرة إلى فرانكفورت يوم السبت الماضي بعد إجلائهم من ووهان، وكان اثنان منهم مصابين بالفيروس، مما زاد من ثماني حالات في ألمانيا بالفعل في الحجر الصحي، وتم اجلاء حوالي 250 اندونيسيا من هوبي.



وقالت وزارة الخارجية اليابانية، اليوم، إن اليابان تعتزم إرسال طائرة مستأجرة أخرى في منتصف الأسبوع أو في وقت لاحق لإعادة المواطنين اليابانيين الذين ما زالوا في هوبى.



كما منعت اليابان الأجانب الذين كانوا في هوبي من دخول البلاد؛ حيث ذكر رئيس الوزراء تشونج سي كيون، أن كوريا الجنوبية ستفرض حظرا مماثلا على الدخول اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم.





تم الإبلاغ عن أول حالة وفاة من فيروس كورونا خارج الصين، اليوم الأحد، واتخذت حكومة بكين خطوات لدعم اقتصاد يعاني من قيود السفر وإغلاق الأعمال بسبب الوباء، وفقًا لوكالة الأنباء العالمية "رويترز".وقالت وزارة الصحة الفلبينية: إن "رجلًا صينيًا يبلغ من العمر 44 عامًا من مدينة ووهان في مقاطعة هوبي مركز الوباء سافر إلى الفلبين، وتوفي هناك يوم أمس السبت".وقال نائب حاكم مقاطعة هوبى الصينية، شياو جوهوا، إن تفشي الفيروس لا يزال "شديدًا ومعقدًا".وواجهت بكين عزلة متزايدة مع فرض البلدان قيود على السفر، وتوقف شركات الطيران رحلاتها، وتقوم الحكومات بإجلاء مواطنيها، مما يخاطر بتفاقم التباطؤ في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.وقال البنك المركزي الصيني: إنه سيضخ سيولة ضخمة تبلغ قيمتها 1.2 تريليون يوان (173.8 مليار دولار) في الأسواق من خلال عمليات إعادة الشراء العكسي يوم الاثنين القادم، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لإعادة فتح أسواق الأسهم بعد عطلة طويلة للعام القمري الجديد.وذكرت الحكومة الصينية أيضًا، أنها ستساعد الشركات التي تنتج السلع الحيوية على استئناف عملها في أسرع وقت ممكن، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية، نقلا عن اجتماع ترأسه رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ.كما قال وزير المالية في هونج كونج بول تشان: إن "خطر حدوث مزيد من الانكماش في اقتصاد المنطقة، الذي عصفت به الاحتجاجات المناهضة للحكومة في العام الماضي، زاد بسبب الوباء".وأضاف تشان:" إن قطاعات المطاعم وتجارة التجزئة والسياحة والمستهلكين، التي تضررت في الأشهر الستة الماضية، "ستسقط في شتاء أعمق".وفي بكين، بقيت بعض مراكز التسوق مفتوحة خلال العطلة الطويلة ولكن الموظفين الذين كانوا يرتدون أقنعة جراحية وقفوا خارج المحلات التجارية لعرض درجات حرارة العملاء.وبدأت بعض توصيلات الوجبات في شنغهاي وبكين، تصل بمذكرة توضح درجات حرارة العمال الذين قاموا بإعداد وتعبئة وتوصيل الطعام؛ لطمأنة العملاء بأنهم ليسوا مرضى، وفقًا لما نشره السكان ووسائل الإعلام الاجتماعية.وقالت تشاينا إيفرجراند جروب، ثالث أكبر شركة تطوير عقاري في البلاد، في مذكرة داخلية، إنها ستمدد عطلة السنة القمرية الجديدة إلى 16 فبراير، وتوقف أعمال البناء في جميع مواقعها البالغ عددها 1،246 حتى 20 فبراير.