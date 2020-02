فيلم JOKER يحصد جائزة أفضل Casting من جوائز BAFTA 2020

وكان مرشحا لنفس الفئة من الجوائز، كل من فيلم Joker وفيلم Marriage Story وفيلم Once Upon a Time in Hollywood وفيلم The Personal History of David Copperfield وفيلم The Two Popes.



ومن ضمن الجوائز الأخرى بالحفل، جائزة أفضل فيلم بريطاني قصير، والتي ترشح لها كل من فيلم Azaar وفيلم Goldfish وفيلم Kamali وفيلم Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl) وفيلم The Trap.



أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز الأكاديمية البريطانية للفيلم على موقع تويتر، عن حصد فيلم JOKER لجائزة أفضل "كاستينج" من حفل الجوائز الشهير باسم "بافتا أوورد".