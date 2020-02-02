معرض الكتاب: الزوار تجاوزوا عدد سكان قطر (فيديو)

قال محمد عبدالرحمن، رئيس تحرير الإعلام الرقمي بمعرض الكتاب، إن عدد زوار معرض الكتاب في دورته الـ 51 وصل في أحد أيام المعرض إلى 580 ألف زائر، معقبا ساخرا: "أكبر من سكان قطر".



وأشار "عبدالرحمن"، خلال حواره عبر فضائية "ten"، مساء الأحد، إلى أنه متوقع أن يصل عدد زوار المعرض في نهايته إلى 3 مليون زائر، منوها بأن هذا الرقم صعب أن يتم جمعه في أي مناسبة ثقافية، موضحا أان معرض الكتاب ليس للكتب فقط، بل هو كرنفال مصري.



وأضاف رئيس تحرير الإعلام الرقمي بمعرض الكتاب، أن الجلسات التي تضمنها معرض الكتاب عرضت على صفحة المعرض على اليوتيوب، معقبا: "المعرض كان أونلاين".

