فيرنانديز يتسبب في رحيل نجم مانشستر يونايتد

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي منذ عدة أيام رسميا التعاقد مع البرتغالي برونو فيرنانديز قادما من صفوف نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي خلال فترة الانتقالات الشتوية المنصرمة.





وتعاقد نادي مانشستر يونايتد مع فيرنانديز لتدعيم خط الوسط في الفريق للسنوات القادمة نظرا لقدرات اللاعب الفنية العالية جدا.





فيرنانديز يسهل من رحيل بوجبا عن مانشستر يونايتد





وكشفت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية أن قدوم فيرنانديز إلى مانشستر يونايتد قد يسهل من رحيل الفرنسي بول بوجبا عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





أشارت الصحيفة أنه بقدوم برونو فيرنانديز فلن تمانع إدارة نادي مانشستر يونايتد في رحيل بوجبا عن صفوف الفريق في الصيف القادم مثلما يريد.





رحيل بوجبا والأندية التي ترغب في ضمه





وكان بول بوجبا قد أظهر رغبة كبيرة منذ فترة في الرحيل عن صفوف نادي مانشستر يونايتد منذ نهاية الموسم الماضي ولكن النادي الإنجليزي كان رافض لرحيله.





وحسب ما ذكرته التقارير الصحفية الإنجليزية فإنه يوجد العديد من الأندية التي ترغب في ضم بوجبا في نهاية الموسم الجاري أبرزها نادي يوفنتوس ونادي ريال مدريد.





مشاركات بول بوجبا مع مانشستر يونايتد هذا الموسم





وقد شارك بول بوجبا في 10 مباريات فقط حتى الآن مع نادي مانشستر يونايتد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وصنع خلالهم هدفين ولم يسجل أي أهداف.