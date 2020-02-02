Micheal Ward يحصد جائزة EE كأفضل فنان صاعد من جوائز BAFTA 2020



وكان مرشحا للفئة نفسها كل من النجمة الشابة أكوافينا، وجاك لودين وكيتلين ديفر، وكيلفين هاريسون ومايكل وارد.



ومن ضمن الجوائز الأخرى بالحفل، جائزة أفضل كاست، والتي ترشح لها كل من فيلم Joker وفيلم Marriage Story وفيلم Once Upon a Time in Hollywood وفيلم The Personal History of David Copperfield وفيلم The Two Popes.



أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز الأكاديمية البريطانية للفيلم على موقع تويتر، عن حصد Micheal Ward لجائزة EE كأفضل فنان صاعد من حفل الجوائز الشهير باسم "بافتا أوورد".