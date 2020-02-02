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ياروقانك.. عمرو دياب يطرح برومو ثالث أغنيات ألبومه سهران

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:03 م
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ياروقانك
ياروقانك
يارا أحمد
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طرحت الصفحة الرسمية للنجم الكبير عمرو دياب على موقع فيس بوك برومو اغنية "ياروقانك" ثالث أغنيات الي مه الجديد سهران.

الاغنية من كلمات احمد المالكي ولحن محمد يحيى وتوزيع طارق مدكور.

وكان عمرو دياب قد أعلن طرح ألبومه الجديد يوم ١٢ فبراير الجاري.

ويضم الألبوم ١٢ اغنية جديدة تماما لم يسبق طرحها من قبل.

ويساعد عمرو لإحياء حفل كبير بمركز المنارة للمؤتمرات اخر الشهر الجاري احتفالا بصدور الألبوم.
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