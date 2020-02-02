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بحضور أبناء الفنانين.. تكريم لطفي لبيب عن مجمل أعماله في قصر السينما

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:16 م
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لطفي لبيب
لطفي لبيب
شيماء يونس - تصوير: عبدالحافظ حمدي
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كُرم مساء اليوم الأحد الفنان لطفي لبيب في قصر السينما، ضمن برنامج نجم وندوة، حيث تنظمه اللجنة الفنية بوزارة الثقافه، وتم خلالها عرض فيلم "جنازة أم حسن" من اخراج ياسر زايد.

بدأت الندوة بالسلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، وبعد ذلك فيلم تسجيلي بصوت الفنانه سميره عبد العزيز، وعُرض فيلم "جنازة ام حسن" الذى شارك فى بطولته الفنان لطفي لبيب، وأدار الندوة الناقد الأمير أباظة بحضور كل من المخرج أشرف فايق وماضي نجل الفنان عهدي صادق، توفيق الدقن وشريف خير الله.

وشارك في الندوة، ابناء قدامى الفنانيين منهم، ميريت عمر الحريري، ماضي توفيق الدقن، سميه عبد المنعم ابراهيم، وتم تسليم درع الجمعية تقديرًا للفنان لطفي لبيب وعبر الفنان عن فرحته بهذا اليوم، وسعادته بمشاركة جمهوره المحب في هذة الندوة و بحضور أبناء الفنانين الراحلين، ولما وجده منهم من أحترام وتقدير.

وعلى جانب آخر يذكر أن قصر السينما، يرئاسه الفنان تامر عبد المنعم، ولتغيبه عن الحضور لسفره بالخارج، حاول الوصول خلال الندوة للترحيب بالفنان عبر مكالمة هاتفية.

ويذكر أن الفنان لطفي لبيب، يلقب بالمحارب الشاب، وأنه في هذة الفترة من حياته يأخذ استراحة محارب، وذلك بعد مشاركته في ١٩٢ فيلم، ١٣٢ مسلسل و ٢٣ عمل مسرحي، ويذكر أنه أصدر كتاب " الكتيبة ٢٦"، بعدما قام بتأليفه كفيلم لكن لم ينتج بعد، يسرد الكتاب حديثه عن المشاركة في حرب أكتوبر ١٩٧٣، حيث أنه كان مقاتل في كتيبة ٢٦، لمدة ٦ سنوات بعد تخرجه من معهد الفنون المسرحية، حيث شارك في حرب الأستنزاف و أيام العبور والنصر.

والجدير بالذكر أن الفنان لطفي، قام بأدوار عديدة وضحت خفة ظله المحببه للجمهور، بدأ من أبو ذكري في مسلسل الرحايا، وعم بشندي في فيلم يانا ياخالتي، الاسطى راضي في فيلم عسل أسود، و السفير الأسرائيلي ديفيد كوهين في فيلم السفارة في العمارة، وأخر أعمالة الفنية مسلسل "شبر مية"، يدور حول مجموعة من المشاكل الزوجية والأسرية، فيسعى الأب لقضاء فترة من الوقت بعيدًا عن زوجته لتقيم العلاقة، و يسعى على جانب آخر رعاية ابنه زياد،
المسلسل أخراج طارق رفعت، شارك في بطولته الفنان أحمد صلاح السعدني، نجلاء بدر، ندي موسى و رجاء الجداوي وإنتاج شركة سينرجي.
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