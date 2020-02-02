عاجل | ننشر لكم نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقليوبية 2020 الترم الاول بعد اعتمادها رسميا (هات نتيجتك الآن NOW ظهرت رسميا)





تنشر بوابة "الفجر" الإلكترونية نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقليوبية 2020 الترم الاول برقم الجلوس، وينتظر الآلاف من طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية موعد ظهور النتيجة، واعتمد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية رسميًا نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقليوبية 2020 الترم الاول برقم الجلوس بنسبة نجاح 70,28%، كما اعتمد نتيجة الاعدادية المهنية بنسبة 76,28% .





وقام طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، بالإعلان عن انتهاء أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الاعدادية، مشيرًا إلى أن الامتحانات انتهت بسلام دون أي مشاكل أو شكاوى، ومن المقرر أن نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقليوبية 2020 الترم الاول برقم الجلوس ستظهر خلال الساعات القليلة القادمة.





وحرص محافظ القليبوبية على تهنئة الطلاب الناجحين متمنيًا لهم دوام التوفيق والتقدم، مشيرًا إلى أن طلاب مدارس القليوبية حققوا العديد من المراكز على على مستوى الجمهورية في الشهادات العامة والفنية خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، لخفض الكثافة والحد من الفترات في سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالانشطة المدرسية، وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة.





وأدوا حوالي 76 , 520 طالبًا وطالبة امتحانات الصفين الاول والثاني على النظام الجديد بمحافظة القليوبية، و كانت وزارة التربية والتعليم قد أكدت أن امتحانات الصفين الاول والثاني ستكون لتدريب الطالب على النظام الجديد ولتقييمه وصعوده للصف الثاني الثانوي.





وأوضحت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه سيتم التحضير لامتحانين آخرين نهاية العام الجاري لمنح الطالب فرصتين، وسيتم حساب الدرجة الأعلى منهما لاعتباره ناجحًا، مشيرة إلى أنه لن يُحسب مجموع درجات الصف الاول والثاني لعام 2019/2018 في مجموع الثانوية العامة.





وأضافت الوزارة أن امتحان شهر يناير سيكون على محتوى الترم الأول، وامتحان شهر مارس سيكون على ما تم دراسته منذ العودة من إجازة منتصف العام الجاري وحتى موعد الامتحان، وهناك امتحان آخر السنة سيكون على محتوى الترم الثاني فقط.





نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقليوبية 2020 الترم الاول



