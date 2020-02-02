Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل | ننشر لكم نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقليوبية 2020 الترم الاول بعد اعتمادها رسميا (هات نتيجتك الآن NOW ظهرت رسميا)

الأحد 02/فبراير/2020 - 10:47 م
Advertisements
نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقليوبية 2020
نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقليوبية 2020
Advertisements

عاجل | ننشر لكم نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقليوبية 2020 الترم الاول بعد اعتمادها رسميا (هات نتيجتك الآن NOW ظهرت رسميا)

تنشر بوابة "الفجر" الإلكترونية نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقليوبية 2020 الترم الاول برقم الجلوس، وينتظر الآلاف من طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية موعد ظهور النتيجة، واعتمد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية رسميًا نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقليوبية 2020 الترم الاول برقم الجلوس بنسبة نجاح 70,28%، كما اعتمد نتيجة الاعدادية المهنية بنسبة 76,28%.

وقام طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، بالإعلان عن انتهاء أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الاعدادية، مشيرًا إلى أن الامتحانات انتهت بسلام دون أي مشاكل أو شكاوى، ومن المقرر أن نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقليوبية 2020 الترم الاول برقم الجلوس ستظهر خلال الساعات القليلة القادمة. 

وحرص محافظ القليبوبية على تهنئة الطلاب الناجحين متمنيًا لهم دوام التوفيق والتقدم، مشيرًا إلى أن طلاب مدارس القليوبية حققوا العديد من المراكز على على مستوى الجمهورية في الشهادات العامة والفنية خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، لخفض الكثافة والحد من الفترات في سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالانشطة المدرسية، وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة.

وأدوا حوالي 76,520 طالبًا وطالبة امتحانات الصفين الاول والثاني على النظام الجديد بمحافظة القليوبية، وكانت وزارة التربية والتعليم قد أكدت أن امتحانات الصفين الاول والثاني ستكون لتدريب الطالب على النظام الجديد ولتقييمه وصعوده للصف الثاني الثانوي. 

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه سيتم التحضير لامتحانين آخرين نهاية العام الجاري لمنح الطالب فرصتين، وسيتم حساب الدرجة الأعلى منهما لاعتباره ناجحًا، مشيرة إلى أنه لن يُحسب مجموع درجات الصف الاول والثاني لعام 2019/2018 في مجموع الثانوية العامة. 

وأضافت الوزارة أن امتحان شهر يناير سيكون على محتوى الترم الأول، وامتحان شهر مارس سيكون على ما تم دراسته منذ العودة من إجازة منتصف العام الجاري وحتى موعد الامتحان، وهناك امتحان آخر السنة سيكون على محتوى الترم الثاني فقط. 

نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقليوبية 2020 الترم الاول

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزاره التربيه والتعليم نتيجه الصف الثالث الاعدادى نتيجه الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الاسكندريه نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 الاسكندريه نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 نتيجه الشهاده الاعداديه نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقليوبية 2020 الترم الاول نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقليوبية 2020 نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقليوبية نتيجة الصف الثالث الاعدادى 2019 برقم الجلوس نتيجة الصف الثالث الاعدادي نتيجة الصف الثالث الاعدادى نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 نتيجة الشهادة الاعدادية

أخبار تهمك

نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 عبر البوابه الالكترونيه (بوابه التعليم الاساسى) موقع نتائج الطلاب | اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــاااااا واحصل على نتيجتك Cairo gov results

منذ حوالي 3 ساعات

ادخل هنا وسجل رقم الجلوس واستعلم علن نتيجة الصف الأول الثانوي (أولى ثانوي) للفصل الدراسي الأول 2019/2020 بجميع المحافظات الآن

منذ يوم

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر Barcelona CHAMPION كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة بدون تقطيع

منذ ساعتين و 7 دقيقة

بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي اليوم 2 فبراير 2020 في الدوري الإسباني BARCA NOW

منذ يوم

بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي.. مشاهدة بي إن سبورت يوتيوب بدون تقطيع | BEIN Sport HD

منذ يوم

full HD بث مباشر .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم 2/2/2020 في الدوري الإنجليزي

منذ يوم

يلا شوت Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر kora live | مباراة برشلونة أمام ليفانتي yalla messi

منذ أقل من ساعتين

بدون تقطيع| مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH برشلونة اليوم YALLA Barcelona

منذ ساعتين و 8 دقيقة

رابط مباشر live | نتيجة اولى ثانوي 2020 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم الترم الاول moe.gov.eg (اضغط هنا نتيجتك عندنا) LMS

منذ يومين

نتيجة اولى وتانية ثانوي 2020 الترم الاول برقم الجلوس بجميع المحافظات من خلال بوابة بنك المعرفة المصري وموقع وزارة التربية والتعليم (الثانوية المعادلة) LMS نظام التابلت

منذ يوم

بعد خسارة مانشستر سيتي.. كم نقطة يحتاج ليفربول للتتويج رسميًا بلقب الدوري الإنجليزي؟

منذ ساعتين و 21 دقيقة

now | نتيجة الصف الاول الثانوي 2020 برقم الجلوس على رابط وزارة التربية والتعليم وبنك المعرفة الرقمي (LMS) لينك سهل | "رسالة مهمة من وزير التربية والتعليم" (فيديو)

منذ يوم

أحمد موسى يكشف مكان هبوط الطائرة القادمة من مدينة ووهان الصينية

منذ ساعتين و 39 دقيقة

قناة مفتوحة مجانية تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم | بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والهلال يلا شوت هدف ahly

منذ يوم

يالا شوت PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر KORA STAR كورة لايف اون لاين رابط ماتش السيتيGOAL

منذ حوالي 5 ساعات

رابط AHLY TV مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش الأهلي هدف مروان محسن الآن ON LIVE

منذ يوم

موضوعات متعلقة

الآن على نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية بالاسم 2019.. روابط مباشرة لنتيجة "الصف الأول والثاني والثالث" برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القليوبية الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس-رابط مديرية التربيةوالتعليم qalubiaedu.org

احصل على نتيجتك الآن.. بوابة التعليم الأساسي رابط نتائج الابتدائية والشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة الترم الأول لجميع الصفوف now

Link شغال | نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الاسكندريه بالاسم ورقم الجلوس للفصل الدراسي الاول نتائج التعليم الاساسي (احصل على نتيجتك الآن) now

Link shot (لينك مباشر) | نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الاسكندريه الترم الاول بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط الابوابة الالكترونية (Inquire now)

خلال ساعة.. ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 الترم الأول محافظة القاهرة برقم الجلوس (ترقبوا)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:09 م

بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي.. مشاهدة بي إن سبورت يوتيوب بدون تقطيع | BEIN Sport HD

ادخل هنا وسجل رقم الجلوس واستعلم علن نتيجة الصف الأول الثانوي (أولى ثانوي) للفصل الدراسي الأول 2019/2020 بجميع المحافظات الآن

08:05 م

نتيجة اولى وتانية ثانوي 2020 الترم الاول برقم الجلوس بجميع المحافظات من خلال بوابة بنك المعرفة المصري وموقع وزارة التربية والتعليم (الثانوية المعادلة) LMS نظام التابلت

09:54 م

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر Barcelona CHAMPION كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة بدون تقطيع

09:16 م

نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 عبر البوابه الالكترونيه (بوابه التعليم الاساسى) موقع نتائج الطلاب | اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــاااااا واحصل على نتيجتك Cairo gov results

08:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status