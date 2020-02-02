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فرنسا تطالب إيران بالإفراج عن إثنين من مواطنيها بسبب حالتهم الصحية

الأحد 02/فبراير/2020 - 10:40 م
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وزير الخارجية الفرنسي - لو دريان
وزير الخارجية الفرنسي - لو دريان
وكالات
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وجه وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، مساء اليوم الأحد، طلب إلى إيران لإطلاق سراح مواطن ومواطنة فرنسيين مسجونين منذ شهر يونيو الماضي، قائلا: إن "حالتهما الصحية تدهورت".

والمواطنان هما رونالد مارشال، وهو كبير باحثين في جامعة "ساينسز بو" بباريس، والفرنسية من أصول إيرانية فاريبا عادلخاه الباحثة بالجامعة ذاتها، حسب ما نشرت وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

ويذكر أن محامي المتهمة، قد قال يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير الماضي، إن السلطات أسقطت عنها تهم التجسس لكن لا تزال تحتجزها لتهم أخرى تتصل بالأمن، وإن مارشال محتجز للاشتباه في قيامه بأعمال تضر بالأمن القومي الإيراني.

وذكر وزير الخارجية الفرنسي: "نعتبر أن هذا النوع من الاحتجاز لا يمكن تحمله. أبلغنا أعلى السلطات بهذا، بما في ذلك الرئيس الإيراني حسن روحاني، ونعلم أنهما ليسا في حالة جيدة للغاية وأنه لا يتم التعامل معهما على نحو جيد في أغلب الأحيان، وأعتقد أن إيران سترسل إشارة قوية إذا أطلقت سراحهما".

وكانت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، قد نقلت في يناير الماضي، عن أحد زملاء الباحثين قوله: إن "عادلخاه دخلت إضرابا عن الطعام منذ يوم 24 ديسمبر، وإن حالتها الصحية تدهورت، في حين أن الحالة الصحية لمارشال غير مستقرة تماما".

وأكد اتحاد جامعة "ساينسز بو"، على أن السلطات ألقت القبض على مارشال، وهو خبير في الشأن الأفريقي، لدى وصوله إلى مطار طهران لقضاء عطلة عيد الفطر مع عادلخاه.

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الكلمات المفتاحية

فرنسا إيران

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