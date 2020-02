فيلم PARASITE يحصد جائزة أفضل فيلم أجنبي من جوائز BAFTA 2020

ومن ضمن الجوائز الأخرى بالحفل، جائزة أفضل مؤثرات بصرية والتي ترشح لها كل من فيلم 1917، وفيلم Avengers: Endgame وفيلم The Irishman وفيلم The Lion King وفيلم Star Wars: The Rise of Skywalker.



وكان مرشحا للفئة نفسها كل من فيلم The Farewell وفيلم For Sama وفيلم Pain and Glory وفيلم Parasite وفيلم Portrait of a Lady on Fire.