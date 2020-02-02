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فيلم PARASITE يحصد جائزة أفضل فيلم أجنبي من جوائز BAFTA 2020
الأحد 02/فبراير/2020 - 10:59 م
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أحمد جمال أحمد
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أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز الأكاديمية البريطانية للفيلم على موقع تويتر، عن حصد فيلم PARASITE لجائزة أفضل فيلم أجنبي من حفل الجوائز الشهير باسم "بافتا أوورد".
وكان مرشحا للفئة نفسها كل من فيلم The Farewell وفيلم For Sama وفيلم Pain and Glory وفيلم Parasite وفيلم Portrait of a Lady on Fire.
ومن ضمن الجوائز الأخرى بالحفل، جائزة أفضل مؤثرات بصرية والتي ترشح لها كل من فيلم 1917، وفيلم Avengers: Endgame وفيلم The Irishman وفيلم The Lion King وفيلم Star Wars: The Rise of Skywalker.
وكان مرشحا للفئة نفسها كل من فيلم The Farewell وفيلم For Sama وفيلم Pain and Glory وفيلم Parasite وفيلم Portrait of a Lady on Fire.
ومن ضمن الجوائز الأخرى بالحفل، جائزة أفضل مؤثرات بصرية والتي ترشح لها كل من فيلم 1917، وفيلم Avengers: Endgame وفيلم The Irishman وفيلم The Lion King وفيلم Star Wars: The Rise of Skywalker.
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