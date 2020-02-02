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فيلم 1917 يحصد جائزة أفضل مؤثرات بصرية من جوائز BAFTA 2020
الأحد 02/فبراير/2020 - 10:58 م
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أحمد جمال أحمد
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أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز الأكاديمية البريطانية للفيلم على موقع تويتر، عن حصد فيلم 1917 لجائزة أفضل مؤثرات بصرية من حفل الجوائز الشهير باسم "بافتا أوورد".
وكان مرشحا للفئة نفسها كل من فيلم 1917، وفيلم Avengers: Endgame وفيلم The Irishman وفيلم The Lion King وفيلم Star Wars: The Rise of Skywalker.
ومن ضمن الجوائز الأخرى بالحفل، جائزة أفضل موسيقى تصويرية، والتي ترشح لها كل من الموسيقار توماس نيومان عن فيلم 1917، ومايكل جياتشينو عن فيلم Jojo Rabbit وHildur Guðnadóttir عن فيلم جوكر وأليكساندر ديسبلات عن فيلم Little Women وجون ويليامز عن فيلم Star Wars: The Rise of Skywalker.
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