"براد بت" يحصد جائزة أفضل ممثل بدور مساعد من جوائز BAFTA 2020



ومن ضمن الجوائز الأخرى بالحفل، جائزة أفضل ممثل بدور رئيسي والتي ترشح لها كل من النجم ليوناردو دي كابريو عن دوره في فيلم Once Upon a Time in Hollywood، والنجم آدم درايفر عن دوره في فيلم Marriage Story، والنجم تارون إيجرتون عن دوره في فيلم Rocketman، وواكين فينيكس عن دوره في فيلم "جوكر"، وجوناثان بريس عن دوره في فيلم The Two Popes.



وكان مرشحا للفئة نفسها من الجوائز كل من النجم توم هانكس عن دوره في فيلم A Beautiful Day in the Neighborhood، والنجم أنتوني هوبكينز عن دوره في فيلم The Two Popes، والنجم آل باتشينو عن دوره في فيلم The Irishman، والنجم جو بيشي عن دوره في فيلم The Irishman والنجم براد بيت عن دوره في فيلم Once Upon a Time in Hollywood.