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نهال عنبر تنفي شائعة موت منال سلامة

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:20 م
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بوابة الفجر
رباب مصطفي
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نفت الفنانة نهال عنبر خبر شائعة وفاة الفنانة منال سلامة عبر حسابها الشخصي، بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث"عنبر"قائلا": الفنانة الجميلة منال سلامة بخير والخبر المنتشر عنها كدب ربنا يخليها لجوزها وأولادها"، ونالت العديد الأعجابات والتعليقات، وكان من أبرز التعليقات علي الصورة":ناس عاوزة الحرق، فنانة محترمة وجميلة جدا".

برنامج "كلام ستات"

حيث شاركت الفنانة نهال عنبر، فى برنامج "كلام ستات"ومع الفنانة هيدى كرم، وندى رحمى، وشريهان ابو الحسن، كان يضم العديد من الفقرات التي تهم المرأة والمجتمع، أحدهم فقرة اجتماعية تناقش جميع المشكلات التي تخص المرأة، وفقرة أخرى بعنوان "طوق نجاة" وتُعالج من خلالها الحالات الإنسانية وإجراء عمليات العين والقلب بالتعاون مع جمعية الفنان الراحل عامر منيب وجمعية الأورمان، وفقرة ثالثة متعلقة بعمليات التجميل التي تخضع لها المرأة.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نهال عنبر، مسلسل"حكايتى" وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، ياسمين صبرى، احمد صلاح حسني، احمد حاتم، هنادي مهنا، وتدور أحداث المسلسل، حول فتاة تدعى داليدا تنتمي إلى عائلة كبيرة تجسد شخصيتها ياسمين صبري، ولديها عمّان وهما الفنان أحمد بدير، والفنان إدوارد، يخوضان ضدها صراعًا من أجل حرمانها من ميراث والدها الذي توفي أمامها وهي طفلة صغيرة، فتضطر للهرب خاصة بعد أن تيقنت بوجود خطة للتخلص منها والاستيلاء على الميراث، وبنفس الوقت تخوض الفتاة صراعًا مع والدة حبيبها التي ترفض زواجهما، ولا تتوقف عن مضايقتها بعد الزواج.























نهال عنبر تنفي شائعة موت منال سلامة
نهال عنبر تنفي شائعة موت منال سلامة
نهال عنبر تنفي شائعة موت منال سلامة
نهال عنبر تنفي شائعة موت منال سلامة
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