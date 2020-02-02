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فيلم PARASITE يحصد جائزة أفضل سيناريو أصلي من جوائز BAFTA 2020

الأحد 02/فبراير/2020 - 10:55 م
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PARASITE
PARASITE
أحمد جمال أحمد
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أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز الأكاديمية البريطانية للفيلم على موقع تويتر، عن حصد فيلم PARASITE لجائزة أفضل سيناريو من حفل الجوائز الشهير باسم "بافتا أوورد".

وكان مرشحا لنفس الفئة، كل من فيلم Marriage Story ومؤلفه Noah Baumbach وفيلم Booksmart ومؤلفيه Susanna Fogel وEmily Halpern، وفيلم Parasite ومؤلفوه بونج جون هو وهان جين وون، وفيلم Knives Out ومؤلفه Rian Johnson وفيلم Once Upon a Time in Hollywood ومؤلفه المخرج كوينتن ترانتينو.

ومن ضمن الجوائز الأخرى بالحفل، أفضل ممثلة بدور مساعد والتي ترشح لها كل من النجمة لورا ديرن عن دورها في فيلم Marriage Story، وسكارليت جوهانسن عن دورها في فيلم Jojo Rabbit، وفلرونس بف عن دورها في فيلم Little Women ومارجو روبي عن دورها في فيلم Bombshell، ومارجو روبي أيضا عن دورها في فيلم Once Upon a Time in Hollywood.
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