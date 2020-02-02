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التموين تكشف سر رسالة "سجل رقم موبايلك" ببونات صرف الخبز

الأحد 02/فبراير/2020 - 09:52 م
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بطاقات التموين
بطاقات التموين
أحمد الشيخ
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قالت  وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه في إطار حرص الوزارة على استكمال قواعد بيانات المستفيدين من المنظومة التموينية، فأنها تهيب بالسادة المواطنين أصحاب البطاقات التموينية والتي يظهر لهم عبارة " برجاء تسجيل رقم الموبايل " على بون الصرف، الدخول على موقع دعم مصر.

https://www.tamwin.com.eg

ويتم الضغط على خانة "سجل موبايلك" على أن يكون الرقم لصاحب البطاقة أو لأحد المستفيدين ومسجل بإسمة لدى احدى شركات المحمول، ويتم ادخال الرقم القومي، ورقم البطاقة التموينية، ثم ادخال رقم التليفون المحمول، والضغط على كلمة حفظ رقم المحمول.
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الكلمات المفتاحية

وزارة التموين موقع دعم مصر دعم مصر تسجيل رقم الموبايل تسجيل البيانات في دعم مصر بطاقات التموين الدعم التمويني

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