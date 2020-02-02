ولي عهد أبوظبي: المحادثات مع ميركل تناولت مخرجات "مؤتمر برلين"





تلقى ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مساء اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تناول سبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.





وقال ولي عهد أبوظبي: إن "المحادثات مع ميركل تناولت مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا، وأهمية تحقيق السلام الذي يتطلع إليه الشعب الليبي الشقيق".





وتبادل الشيخ محمد بن زايد وأنجيلا ميركل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد ولي عهد أبو ظبي والمستشارة الألمانية، على اهتمام البلدين وحرصهما المشترك على مواصلة التعاون مع المجتمع الدولي؛ لترسيخ أسس الأمن والاستقرار والسلام لشعوب المنطقة والعالم.



ويذكر أن العاصمة الألمانية، قد استضافت يوم الأحد الموافق 19 يناير الماضي، فعاليات مؤتمر برلين حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وواسعة النطاق، وذلك بعد المحادثات "الليبية- الليبية" التي جرت مؤخرا في العاصمة الروسية (موسكو)، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.

وشارك في اجتماع برلين، قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، وقادة وممثلين عن كل من روسيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، والإمارات والجزائر والكونغو، إلى جانب الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية.

وأتي مؤتمر برلين بعد أيام من اجتماع عقد في موسكو تناول الموضوع الليبي بمشاركة ممثلين عن روسيا وتركيا، بالإضافة إلى حفتر والسراج.



