فيلم "JOJO RABBIT" يحصد جائزة أفضل سيناريو مقتبس من جوائز BAFTA 2020

ومن ضمن الجوائز الأخرى بالحفل، جائزة أفضل سيناريو أصلي، والتي ترشح لها كل من فيلم Marriage Story ومؤلفه Noah Baumbach وفيلم Booksmart ومؤلفيه Susanna Fogel وEmily Halpern، وفيلم Parasite ومؤلفوه بونج جون هو وهان جين وون، وفيلم Knives Out ومؤلفه Rian Johnson وفيلم Once Upon a Time in Hollywood ومؤلفه المخرج كوينتن ترانتينو.



وكان مرشحا للفئة نفسها، كل من فيلم The Two Popes وكاتبه "أنطوني مكارتين"، وفيلم Little Women وكاتبته جريتا جيرويج، وفيلم جوكر وكاتبيه تود فيليبس وسكوت سيلفر، وفيلم Jojo Rabbit وكاتبه تايكا واتيتي، وفيلم The Irishman وكاتبه ستيفن سيليان.