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"لورا ديرن" تحصد جائزة أفضل ممثلة بدور مساعد من جوائز BAFTA 2020

الأحد 02/فبراير/2020 - 09:46 م
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لورا ديرن
لورا ديرن
أحمد جمال أحمد
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أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز الأكاديمية البريطانية للفيلم على موقع تويتر، عن حصد النجمة "لورا ديرن" لجائزة أفضل ممثلة بدور مساعد من حفل الجوائز الشهير باسم "بافتا أوورد".

وكان مرشحا للفئة نفسها كل من النجمة لورا ديرن عن دورها في فيلم Marriage Story، وسكارليت جوهانسن عن دورها في فيلم Jojo Rabbit، وفلرونس بف عن دورها في فيلم Little Women ومارجو روبي عن دورها في فيلم Bombshell، ومارجو روبي أيضا عن دورها في فيلم Once Upon a Time in Hollywood.

ومن ضمن الجوائز الأخرى بالحفل، جائزة أفضل ممثلة بدور رئيسي والتي ترشح لها كل من النجمة جيسي بكلي عن دورها في فيلم Wild Rose والنجمة سكارليت جوهانسن عن دورها في فيلم Marriage Story وسيرشا رونان عن دورها في فيلم Little Women وتشارليز ثيرون عن دورها في فيلم Bombshell، ورينيه زيلويجر عن دورها في فيلم Judy.
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