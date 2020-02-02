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هوة الجواز تطعيم؟

الأحد 02/فبراير/2020 - 09:37 م
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سلامي لكل فريق فضفضة.. من غير ما اطول 

انا في الثلاثين من عمري واعزب وبقالي سنين والدتي عمالة بتزن عليه بالجواز وانا مطنش .. بصراحة انا مش بتاع مسؤولية وفهمتها كدة فا تقولي لما واحدة تكون في حياتك هتعلمك دة .. دة غير اني مش بحب القيود والله لو عليه ابطل شغل والالقي حد يصرف عليه وآقضيها سفر وسهر وشوبينج .. بس للاسف انا مليش معاش وما عنديش الدشليون جنيه احطهم في البنك .. المهم انا دلوقتي في زن الوالدة وكمية البنات اللي بتظهرهم في حياتي بشكل مكثف .. ودة بيغيظني لاني انا عارف نفسي لا بتاع جواز وقرف عيال وغيره وكل اللي بسمعه من اصحابي غير مبشر بالخير عن الجواز ابدا واهو انا مقضيها .. ايه رآيكم في موضوعي ارجو الرد من الجميع وشكرا
م . البهنسي

فضفضة
محررة الصفحة .. نيفين حجازي
استاذي .. انا لا اعترض علي امتناعك عن الزواج لاسباب هامة ان وجد لكن ما تقوله ليست اسباب من الاساس واقول هذا خوفا عليك من الوقوع في امور كثيرة ربما تورطك في سلوكيات وقرارات محرمة لا قدر الله او انك تتمادي في شعور عدم الاحساس بالمسؤولية وهذه عكس طبيعة الرجل .. ثم تدور بك الايام لتعلمك ما معني الندم في وقت لا ينفع فيه .. حاول اعادة التفكير في مفاهيمك المغلوطة ربما تستمتع اكثر من اليوم فالزواج يمكنك ان تجعل منه النموذج المفضل لك لكن بشرط حسن الاختيار .. انت اليوم في كل الاحوال مسؤول .. في عملك او عن والدتك ونفسك ايضا فلماذا تحسب الزواج عبء ؟ وتبرر لنفسك كل ما قلت .. انت اليوم في ايام شبابك .. تمام .. وغدا ؟ من سيكون بجانبك وانت في امس الحاجة الي سؤال ورعاية او حتي ونس !! .. لا اوافقك طريقة التفكير خاصة وان بها الكثير من الاستهتار عفوا لكن هذا تقديري.

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الكلمات المفتاحية

الجواز

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