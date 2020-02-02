فيلم 1917 يحصد جائزة أفضل تصوير سينمائي من جوائز BAFTA 2020



ومن ضمن الجوائز الأخرى بالحفل، جائزة أفضل لمخرج أو منتج أو مؤلف بريطاني والتي ترشح لها كل من المخرج والكاتب مارك جينكين عن فيلم Bait، والمخرجة والمنتجة وعد الخطيب عن فيلم For Sama والمخرج أليكس هولمز عن فيلم Maiden والكاتب والمخرج هاري ووتليف عن فيلم Only You، والكاتب والمخرج ألفارو ديلجادو عن فيلم Retablo.



وكان مرشحا للفئة نفسها، المصور السينمائي روجر ديكنز عن فيلم 1917، ورودريجو بريتو عن فيلم The Irishman ولروينس شير عن فيلم جوكر، وفيدون باباميشيل عن فيلم Le Mans '66 وجارين بلاسكي عن فيلم The Lighthouse.